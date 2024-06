Bertolucci spiega: "Ecco come Jannik Sinner può fermare davvero Carlos Alcaraz"

Tra poche ore andrà in scena quello che molti considerano il match più atteso del torneo, per alcuni il match più atteso dell'anno con il neo numero uno al mondo Jannik Sinner che affronterà il fenomeno del tennis spagnolo e numero tre nonché suo grande rivale Carlos Alcaraz.

I due giovani emergenti del tennis mondiale, da un lato la potenza e la forza mentale di Jannik e dall'altra il talento e l'enorme fantasia di Alcaraz, già lo scorso anno vicinissimo alla vittoria del torneo e fermato solo dai crampi contro Novak Djokovic.

I precedenti sono quasi in parità ma lo spagnolo, visto la superficie, parte leggermente favorito. L'ex tennista ed ora opinionista Paolo Bertolucci ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha analizzato il match: "Come ha detto anche Alcaraz questa è la sfida che tutti vogliono vedere, quella che tanti aspettavano dopo l'annuncio del tabellone.

Ovviamente si tratta di un match con scambi vibranti da fondo campo e lo spagnolo cercherà di cambiare ritmo e velocità assicurandosi che Sinner non si muove in modo letale da fondo campo. La compattezza e le abilità di rendimento da fondo campo dovevano aiutare Sinner a tenere in mano il match e scardinare le certezze dell'avversario".

Questo sottolinea Bertolucci sono i punti chiave che servono per l'azzurro che 'dovra' essere abile a cercare qualche variazione per non fare troppi riferimenti, colpi come la Palla corta o qualche attacco a sorpresa, ormai parte del suo bagaglio tecnico'

Entrambi si sono allenati accuratamente per questo match, si tratta di una sfida molto attesa e i tifosi sperano che, dopo Jasmine Paolini, anche un altro italiano possa andare in finale, in questo caso il numero uno al mondo.