Pietrangeli stempera gli animi su Jannik Sinner: "Se vinci domenica, ti premio io"

Nicola Pietrangeli riesce sempre a far parlare di sé, sia in campo che fuori. Hanno fatto rumore, come ogni qual volta parla di Jannik Sinner, le sue parole sull’ultimo grande traguardo raggiunto dal talentuoso ragazzo di Val Pusteria.

La prima posizione del mondo, resa ufficiale dal forfait di Novak Djokovic al Roland Garros, ma frutto di un percorso straordinario che sta intraprendendo e non è certamente finito qui. Se sono ancora il più grande tennista italiano di tutti i tempi? Sto correndo il pericolo di non esserlo più, lo vedremo alla fine della carriera di Sinner.

Ma per il momento ancora sì" sono le parole rilasciate a Rai Radio Uno nel programma 'Un giorno da Pecora'

La promessa a Sinner di Nicola Pietrangeli

Al di là di questo siparietto il 90enne nativo di Tunisi, leggenda del nostro sport ha comunque riservato parole molto carine nei confronti del neo primatista mondiale.

In particolare nell’intervista rilasciata a Repubblica, il due volte campione a Parigi ha fatto una promessa al 22enne, in caso di vittoria finale domenica: “Sono troppo acciaccato, ho già detto che rinunciavo.

Anche perché vedo sempre meno amici lì al Roland Garros. Ma se vince Sinner e magari insistono, di fronte a una richiesta del genere non potrei dire di no. A costo di scendere sul Centrale con la carrozzella. Ci terrei molto a premiarlo, lo dico sul serio", ha detto con sincerità.

Poi lo mette immediatamente in guardia: "Ora dovrà guardarsi le spalle. Nel senso che se prima volevano batterlo perché poteva essere una bella preda, adesso scenderanno tutti in campo con quel pensiero fisso.

Ma non credo abbia bisogno di questo suggerimento: lui e il suo team hanno capito tutto del mondo, possiamo stare tranquilli", ha concluso.