"Aveva fretta di tornare da Jannik Sinner" - Accuse pesantissime su Anna Kalinskaya

Non solo il numero 1 del mondo. C'è anche l'amore tra le novità più importanti nella vita di Jannik Sinner dopo il Roland Garros. L'altoatesino ha infatti ufficializzato a Parigi la relazione con la tennista Anna Kalinskaya, e di conseguenza la fine della storia con Maria Braccini (sarebbe finita dopo Miami).

Le prime polemiche

Sui due si sono sollevate le prime polemiche, anche se questa volta riguardano principalmente la 25enne di Mosca e non provengono dall'Italia. Le pesanti accuse nei confronti della giocatrice classe 1998 sono arrivate dalla Russia dopo la sconfitta a Parigi contro la canadese Bianca Andreescu per 1-6, 7-5, 6-3.

"Kalinskaya, a quanto pare, aveva fretta di tornare a casa da Sinner. Avrebbe dovuto vincere perché Andreescu, dopo una lunga assenza dai campi, non aveva ancora ritrovato la sua forma" sono queste le parole rilasciate da Anna Dmitrieva, 18 volte campionessa dell'Unione Sovietica.

L'83enne, voce piuttosto stimata in Russia per commentare le vicende legate al tennis, ha avuto così da ridire sulla nuova fiamma dell'azzurro. Per Dmitrieva, Kalinskaya si è distratta fin troppo con il 22enne di San Candido e ha finito per non rendere al meglio nella competizione francese.

In Italia la situazione ha fatto subito tornare in mente una storia analoga: i pensieri di diversi fan sono ricaduti su Matteo Berrettini e Melissa Satta, quest'ultima accusata di essere una distrazione per la carriera tennistica del romano.

"Sto vivendo un sentimento e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale" aveva dichiarato l'ex finalista di Wimbledon. Le critiche su Kalinskaya e Sinner sono diventate così virali da meritare addirittura uno spazio all'interno di Pomeriggio5 martedì pomeriggio, proprio nei momenti in cui Novak Djokovic ha ufficializzato il ritiro dal Roland Garros e, di conseguenza, consegnato la corona di numero uno nelle mani dell'italiano.