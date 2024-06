Panatta: "Sinner dovrà diventare numero 1 dentro. Gli chiederanno di vincere sempre"

Tra i tanti illustri personaggi del mondo del tennis che hanno dedicato un pensiero a Jannik Sinner - che dal prossimo lunedì sarà il nuovo numero uno del mondo - l'editoriale redatto da Adriano Panatta per il quotidiano Il Corriere della Sera risulta particolarmente interessante.

L'ex giocatore italiano si è innanzitutto congratulato con l'altoatesino per l'incredibile traguardo raggiunto a suo dire prima di quello che dirà il ranking il 10 giugno, ma analizzato gli aspetti che - giorno dopo giorno - costruiranno un castello di pressioni da saper gestire.

Posizionarsi sulla vetta della classifica comporta un carico di emozioni e suggestioni in grado di mettere a dura prova chiunque. Panatta, però, è convinto che Sinner sia pronto a superare anche questo esame.

Panatta su Sinner: "Dovrà diventare numero 1 dentro.

Gli chiederanno di vincere sempre"

"Tirare forte sulle righe, a tennis si vince così. Jannik Sinner lo sa fare meglio di tutti in questo momento. Ed è per questo che è diventato numero uno. È il più forte.

Vi sono altri modi per dirlo? Non è un leader per caso, non potrebbe esserlo. Ha vinto e ha battuto tutti, più volte. Le vittorie sono trentatrè, le sconfitte appena due, e una delle due giunta dopo un clamoroso errore arbitrale (a Montecarlo).

Sono numeri da campione. Anzi, numeri da primato. Non c'è casualità in questa scalata che ha affrontato per arrivare lassù" , ha scritto Panatta. "L'avevo detto più volte, nei mesi scorsi. Gioca da numero uno, lo diventerà presto, per certi aspetti lo è già...

Bastava guardarlo, il giovane Sinner. Anzi, è stato bello seguirlo match dopo match, e vederlo crescere, trasformarsi da ragazzo a uomo, cambiare nelle espressioni, nei modi di fare, di affrontare gli avversari e anche di parlare in pubblico.

Non c'è predestinazione nella nuova conquista di Sinner. Cè lavoro, attenzione, preparazione, certo anche sacrificio. C'è una voglia davvero particolare di fare le cose per bene. È l'inizio di una seconda vita sportiva, che presenterà nuove difficoltà e dovrà essere coadiuvata da nuovo studio e nuovi sacrifici.

Al numero uno si chiede di vincere, e a Sinner chiederanno di farlo da questo Roland Garros. Si chiede di stare lassù il più a lungo possibile. Aumenteranno i guadagni, certo, ma anche le responsabilità. Dovrà diventare numero uno dentro" -