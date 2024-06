Nicola Pietrangeli detiene il record di semifinali Slam: insegue Jannik Sinner

E’ un periodo particolarmente felice per il tennis italiano, in special modo per Jannik Sinner. L’azzurro ha festeggiato martedì due avvenimenti importanti per la sua carriera. La prima semifinale al Roland Garros, ottenuta grazie alla vittoria su Grigor Dimitrov, ma soprattutto la prima posizione del ranking, in virtù del forfait di Novak Djokovic per un problema al ginocchio.

Oltre a quella raggiunta da Jannik, che venerdì se la vedrà contro Carlos Alcaraz sul Philippe Chatrier per un posto in finale, ci sono state altre 23 semifinali italiane negli Slam, di cui ben 16, contando sia il periodo pre Era-Open che il periodo Era Open, avvenute sulla terra battuta parigina.

Sinner e Berrettini inseguono Pietrangeli

Delle sedici semifinali totali al Roland Garros, 10 risalgono al periodo pre Era Open. Nicola Pietrangeli è il primatista con 4 semifinali nel 1959, nel 1960, nel 1961 e nel 1964.

Il due volte campione a Parigi, se prendiamo in considerazione gli altri Slam, è in testa a 5. Pietrangeli che poi in due di queste occasioni ha vinto il torneo, nel 1959 e nel 1960 mentre ha perso in finale nel 1961 e nel 1964.

Nel 1960 il nativo di Tunisi arrivò tra i primi quattro anche a Wimbledon. Dietro di lui poi ecco Sinner, che è l’unico, insieme a Matteo Berrettini, ad aver collezionato tre semifinali in tre Major diversi.

Oltre al torneo parigino Jannik si è spinto in avanti anche agli Australian Open, dove ha trionfato quest’anno, e l’Open londinese. Percorso simile per il romano, che però non è mai andato oltre i quarti a Parigi.

Adriano Panatta invece, specialista sulla terra è spinto per ben tre volte tra i primi quattro al Roland Garros. Storica la vittoria nel 1976. A 2 segue Corrado Barazzutti, storico capitano della Coppa Davis dal 2001 al 2020.