Ljubicic sulla crisi del tennis in Francia: "Manca un giocatore come Jannik Sinner"

Arrivati già alle semifinali del Roland Garros, si può tirare un primo bilancio sull’andamento dei tennisti in gioco fin qui. Se i top player ad esclusione di Novak Djokovic, ritiratosi per un problema al ginocchio, e forse Daniil Medvedev, che per la verità non è mai stato amante di questa superficie, hanno rispettato i pronostici di inizio torneo, lo stesso non si può dire dei tennisti di ‘casa’.

Ivan Ljubicic, ex tennista croato, ora responsabile degli affari di alto livello della FFT, ha parlato del ‘magro’ bottino raggiunto dai tennisti francesi, in questo torneo. Per avere una disamina più completa del loro movimento tennistico l’ex allenatore di Roger Federer l’ha paragonato a quello italiano:

"In Francia manca uno come Jannik Sinner"

"In Italia conosciamo la struttura.

Questi sono progetti individuali. Sinner non ha mai giocato un giorno per la Federazione. Ha partecipato a sessioni di allenamento di gruppo e a corsi, ma non ha mai giocato un giorno per la Federazione. Non credo che ai massimi livelli il responsabile sia il sistema.

Esso forma i giocatori e la loro mentalità, ma a un livello molto, molto alto, si tratta soprattutto di progetti individuali”, ha dichiarato, sollevando dai meriti il sistema italiano. Poi ha aggiunto: “La Federazione Italiana è presente se i giocatori hanno bisogno di qualcosa con la loro struttura, di servizi. Ma è soprattutto Jannik Sinner a tirarli su.

È lui il punto di riferimento, ed è questo che manca in Francia. Se si guarda ai primi 200, siamo meglio che in Italia. Ma quando hai Sinner, poi Arnaldi o Musetti, che sono davvero forti, questo aiuta...", ha concluso.