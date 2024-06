Pietrangeli sentenzia su Jannik Sinner: "Il miglior tennista italiano sono ancora io"

Nicola Pietrangeli è uno tra gli ex tennisti azzurri ad aver parlato in queste ore per complimentarsi con Jannik Sinner. L'altoatesino sarà da lunedì 10 giugno il nuovo numero uno del mondo nel ranking Atp: un traguardo mai raggiunto da un giocatore italiano nella storia del tennis.

Il 90enne nato a Tunisi continua a far discutere i fan con le sue piccanti dichiarazioni sul risultato ottenuto dal giocatore di San Candido al Roland Garros: "Se sono ancora il più grande tennista italiano di tutti i tempi? Sto correndo il pericolo di non esserlo più, lo vedremo alla fine della carriera di Sinner.

Ma per il momento ancora sì" sono le parole rilasciate a Rai Radio Uno nel programma 'Un giorno da Pecora'

Pietrangeli torna a parlare di Sinner

Nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex atleta classe 1933 ha concesso un'intervista interessante in cui ha fatto capire cosa significa essere ora il numero 1: "Tutti vorranno batterlo.

Sentirà l'enorme soddisfazione di esserci riuscito, ma da adesso in poi avrà solo nemici". Poi il grande elogio all'altoatesino: "Mi sembra un ragazzo con i piedi per terra, non c'è dubbio che ha anche una squadra veramente brava alle spalle che lo aiuta.

Adesso probabilmente nascerà una nuova era: prima c'erano Nadal e Federer, ora toccherà a lui e ad Alcaraz" ha aggiunto. Pietrangeli ha criticato anche l'attuale sistema che definisce la classifica mondiale: "Sinner era già da qualche settimana numero uno, anche se i punti indicavano ancora in Djokovic il leader.

Forse era meglio prima, quando il ranking lo stilavano i giornalisti. Spero un giorno qualcuno mi spiegherà cos'è questa era moderna".