Jannik Sinner e Jasmine Paolini, è record storico per l'Italia al Roland Garros

La storia è stata riscritta, il movimento tennistico italiano non è mai stato così in alto. Dopo la storica giornata di martedì, in cui Jannik Sinner, qualificatosi per le semifinali del Roland Garros, è diventato il primo tennista italiano ad occupare la posizione numero uno del tennis mondiale, oggi la gioia azzurra addirittura raddoppia.

Merito della straordinaria impresa di Jasmine Paolini, che con una prova da applausi batte per la prima volta sul campo la numero quattro del ranking Wta Elena Rybakina e conquista la sua prima semifinale slam in carriera.

Un risultato che vale all’azzurra la decima posizione virtuale, diventando così la quinta tennista italiana ad ottenere l’ingresso in top ten dopo Francesca Schiavone, la compagna di doppio Sara Errani, Flavia Pennetta e Roberta Vinci.

La simultanea corsa di Sinner e Paolini ha permesso al tennis tricolore di raggiungere un risultato storico: per la prima volta nell’era Open sia un giocatore italiano che una giocatrice italiana hanno raggiunto la semifinale in un torneo del Grande Slam nel singolare maschile e femminile.

Una doppietta da sogno, che testimonia lo stato di salute eccezionale del movimento italiano.

Le gioie arrivano anche dal doppio

Ma le vittorie non si limitano al singolare.

In doppio la coppia Bolelli e Vavassori ha staccato il pass per le semifinali del major francese battendo in tre set Ram e Salisbury, teste di serie numero tre, e vanno a caccia della seconda finale slam consecutiva dopo quella raggiunta agli Australian Open.

Paolini invece può completare la sua giornata da sogno bissando il successo in singolare. La tennista toscana è impegnata in queste ore ai quarti del doppio in coppia con Sara Errani. Le due tenniste azzurre vogliono dare continuità al proprio periodo magico, reduci da 8 successi di fila e dal trionfo agli Internazionali di Roma. A caccia di un quattro su quattro che sancirebbe il dominio italiano nel tennis mondiale.