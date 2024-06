Becker avvisa Jannik Sinner: "Ora sarà più difficile, tutti vorranno batterlo"

Jannik Sinner è ufficialmente il 29esimo tennista a raggiungere la prima posizione nel ranking Atp, il primo nella storia del tennis italiano. Una scalata improvvisa, dopo una lenta altalena, con l'esplosione verso la fine del 2023 e da quel momento non si è più fermato.

Tanti in queste ore hanno parlato di Sinner e della sua grande crescita e nelle ultime ore l'ex tennista tedesco Boris Becker ha rilasciato una bella intervista alla Gazzetta dello Sport, e Becker è uno dei 29 nel novero dei numeri uno: "Mi dispiace per Novak per il suo ritiro ma sono anche un grande fan di Sinner, sono almeno due anni che lo seguo costantemente da vicino.

Lo conosco molto bene e il numero uno non è affatto una sorpresa per me. Jannik ha una mentalità forte e impara velocemente come tutti i grandi campioni". Becker esalta il campione azzurro e sottolinea: "Numero uno a soli 22 anni? Un bel record, però evitiamo di fare paragoni, per stare lì - in questo esclusivo club - devi essere davvero speciale.

Un po' come altri campioni italiani come Alberto Tomba, Valentino Rossi e Marco Pantani". Becker prosegue: "La sua vita è stata stravolta con la vittoria in Coppa Davis e con gli Australian Open, già li ha fatto la storia.

Ora deve imparare una cosa visto che è numero uno, tutti vorranno un pezzetto di Sinner, diventare numero uno è difficile ma mantenerlo lo è ancora di più. D'ora in poi dovrà essere perfetto, dalla sua mentalità alla condizione fisica.

Djokovic? Il vero rivale di Sinner visto l'età è Carlos Alcaraz", e i due avranno una grande sfida venerdì in semifinale del Roland Garros. Una chiosa finale con Becker che conclude: "Sinner perfetto? È un ragazzo normale come tutti gli altri, la colpa è dei social network che amplificano tutto"..