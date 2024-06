Unico pensiero per Jannik Sinner prima della semifinale con Alcaraz: le sue parole

Ancora loro due, uno di fronte all'altro, per giocarsi una partita che vale tantissimo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rivali in campo ma grandi amici al di fuori, si contenderanno il posto in palio per la prestigiosa finale del Roland Garros: lo spagnolo ci riproverà dopo il tentativo non andato a segno lo scorso anno (i crampi lo fermarono contro Novak Djokovic), mentre l'italiano si giocherà la semifinale a Parigi per la prima volta nella sua carriera.

Sarà il nono scontro diretto nel circuito maggiore tra i due, che hanno presto dato vita a un'affascinante rivalità. I precedenti sono in perfetta parità (4-4), con il giovane di Murcia che ha vinto l'ultimo incontro quest'anno a Indian Wells ma ha perso l'unica sfida disputata sulla terra rossa (in finale a Umago nel 2022).

Sinner prma della semifinale

"Gioco a tennis e sono felice. Sono contentissimo di aver raggiunto la mia prima semifinale al Roland Garros e ancora più felice di aver raggiunto la prima posizione del ranking. È il sogno di ogni giocatore e ne sono molto orgoglioso" ha aperto così la conferenza stampa l'azzurro, dopo il successo in tre set sul tennista bulgaro.

Prima di una nuova battaglia con Carlos Alcaraz, il 22enne di San Candido ha ricordato le incertezze alla vigilia della manifestazione: "Sono venuto qui per fare un buon torneo, non certo con il pensiero del numero uno. Ci siamo preparati per essere competitivi, siamo venuti qui con qualche dubbio e non sapevamo ancora bene come gestire il recupero tra un match e l’altro.

Mi sono sentito molto bene in campo". Un unico pensiero ora nella testa dell'italiano: "Ora avrò due giorni liberi per riposare un po’ e per allenarmi. Spero di farmi trovare pronto per la semifinale, sarà una partita difficile ma ovviamente non vedo l’ora di giocarla.

Sono queste le sfide per cui mi alleno ogni giorno, le semifinali di un torneo dello Slam sono sempre un grande onore. Giocarle sul centrale, in uno stadio pieno, è sempre bello" ha sottolineato.