Da Matteo Berrettini a Fabio Fognini: le reazioni social al numero 1 di Jannik Sinner

Pietrangeli su Sinner numero uno: "Peccato non lo sia diventato battendo Djokovic"

Daniil Medvedev: "Non mi rimprovero nulla. Vi dico chi vincerà il Roland Garros"

E Sinner lo è già da tempo". E sono ancora tanti altri, da Lorenzo Sonego e Luciano Darderi a Luca Nardi e Jasmine Paolini (così come la capitana Tathiana Garbin ) ad aver dedicato una loro storia Instagram sul traguardo raggiunto da Jannik Sinner.

Sinner diventa numero uno giocando proprio come voleva". Barbara Rossi , impegnata nel commentare anche i match dell'altoatesino su Eurosport, ha scritto: "Numero 1 vuol dire essere il migliore, l'uomo da battere, allenarsi come se fossi uno dei tuoi avversari.

Bravo Jannik e alla sua squadra". Via X sono arrivati anche gli auguri da parte di Boris Becker . Applausi anche da parte dell'ex tennista Paolo Bertolucci , che in questi anni (nel bene o nel male) è stato sempre a suo sostegno: "L'inevitabile!

Splendida la dedica di Ivan Ljubicic : "Non riesco a pensare a un modello migliore per le generazioni a venire.

Dove c'è spazio solo per i numeri uno. Da oggi Sinner è la bellezza di dominare il mondo dall'alto in basso, primo italiano di sempre nel tennis di sempre a salire fin lassù. Grazie a talento, sacrifici, applicazione e umiltà.

Fra i primi c'è stato sicuramente Matteo Berrettini , che lo ha omaggiato con una loro foto insieme e la scritta: "Sei proprio forte Jan! 1". Per Simone Bolelli è ormai un "fenomeno", mentre Andreas Seppi ha sottolineato: "Quando i sogni diventano realtà".

È stato il ritiro di Novak Djokovic causa infortunio - inavvertitamente - a rendere indimenticabile questa giornata per l'altoatesino. Sono tantissimi ad aver dedicato messaggi di congratulazioni sui social al 22enne di San Candido.

Daniil Medvedev: "Non mi rimprovero nulla. Vi dico chi vincerà il Roland Garros" 22 ore fa

Tutta l'Italia del tennis si è stretta (e non c'erano assolutamente dubbi) attorno a Jannik Sinner, che il 4 giugno ha scritto un'altra pagina importante di storia della sua carriera. L'altoatesino, mentre si apprestava a giocare gli ultimi game ai quarti del Roland Garros contro Grigor Dimitrov, ha potuto percepire dal campo come fosse ufficiale la notizia che da lunedì diventerà il nuovo numero uno del mondo.

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD