Jannik Sinner sulla vetta del ranking: l'azzurro si colloca tra Federer e Nadal

Il sogno si è realizzato. Jannik Sinner può dire finalmente di aver raggiunto l’obiettivo per il quale ogni tennista, fin da quando è adolescente, lavora e fa sacrifici. Il primato del mondo è realtà.

Lo sarà precisamente da lunedì 10 giugno, quando il ranking Atp si aggiornerà e sorriderà, come mai ha fatto prima, ai nostri colori. Forse non la modalità che Jannik, da ragazzo educato qual è, si augurava.

L’ufficialità è arrivata con il ritiro di Novak Djokovic dai quarti del Roland Garros. Il fuoriclasse serbo, che aveva già preannunciato questa possibilità, avrebbe dovuto giocare contro Casper Ruud, per un posto in semifinale, ma così non è stato.

L’azzurro però dal canto suo ha fatto pienamente il suo dovere. Ha battuto Grigor Dimitrov in tre set, rischiando veramente solo sul tie break finale, che però ha portato a casa con calma olimpica.

🇮🇹 Jannik Sinner è il nuovo 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐮𝐧𝐨 del ranking ATP!



Un momento storico per l'Italia: mai un tennista azzurro aveva conquistato la vetta della classifica mondiale! #️⃣1️⃣#Sinner #EurosportTENNIS #RolandGarros pic.twitter.com/zRaPupFEHm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 4, 2024

I tennisti più precoci a raggiungere la prima posizione del ranking

29esimo tennista a raggiungere la prima posizione del mondo.

14esimo più giovane a raggiungere questo risultato, giusto per snocciolare qualche altro numero. A 22 anni e 9 mesi l’altoatesino si colloca tra i più grandi di sempre. Come e meglio di lui tante leggende del presente e del passato.

Due nomi su tutti, Rafael Nadal e Roger Federer, che hanno tagliato questo traguardo rispettivamente all’età di 22 anni e 2 mesi e 22 anni e 5 mesi. Meglio di lui hanno fatto il suo quasi coetaneo Carlos Alcaraz (19 anni e 4 mesi), ma anche campioni del livello di Bjorn Borg, Pete Sampras, John McEnroe e Marat Safin, che hanno raggiunto la maturità molto precocemente.

E Novak Djokovic? non si può dire lo stesso per lui, che ha iniziato a performare più in tarda età. Il 24 volte campione slam ha raggiunto la vetta per la prima volta a 24 anni e 1. Percorso simile al suo lo ha vissuto Andre Agassi, diventato leader della classifica a 24 anni e 11 mesi.