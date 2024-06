Jannik Sinner cita i momenti che hanno dato una svolta alla sua carriera

Un tennista italiano sul tetto del mondo. Un traguardo tutto da ricordare per il nostro Paese, che sta vivendo il momento più alto nella storia del tennis internazionale. Tutto merito di un monumentale Jannik Sinner, che ha vinto la sua prima partita da numero uno (virtuale) ai quarti di finale del Roland Garros contro Grigor Dimitrov e si è qualificato per la prima volta in carriera alle semifinali del torneo parigino.

In conferenza stampa l'altoatesino non poteva che parlare di questo storico risultato, che rappresenta il suo grande sogno fin da quando ha cominciato a giocare: "La cosa più importante è rimanere il ragazzo che sono.

Il successo non mi cambierà, alla fine è solo un numero e un titolo, poi c’è una vita normale fuori dal tennis. Voglio rimanere il ragazzo normale a cui qualche volta piace andare sui go kart e fare cose comuni con le persone a cui voglio bene.

Ovviamente spero di rimanere numero 1 per un po' di tempo, altrimenti sarò 2 o 3 ma non mi voglio mettere troppa pressione addosso" è la lucida analisi del 22enne di San Candido, nelle parole riportate da SuperTennis.

I momenti che hanno svoltato la sua carriera

Il vincitore degli Australian Open si è poi concentrato a individuare gli episodi che hanno dato una svolta importante alla sua carriera: "I tre match point con Djokovic in Davis? Forse, ma ci sono stati numerosi momenti che hanno dimostrato quanto io sia migliorato in campo.

Quella è stata una partita molto importante per l'Italia, ma direi che anche a Pechino c’è stata una svolta. Da lì ho iniziato a giocare meglio e mi sono sentito molto più solido. Poi la semifinale a Wimbledon, Toronto e la finale di Torino, difficile dire quale sia stata la svolta".

Sinner ha dato merito al successo ottenuto a tutte quelle persone che gli sono state vicino: "Sono fortunato ad aver avuto accanto a me sempre le persone giuste nel momento giusto, altrimenti non avrei mai potuto ottenere questo risultato.

Continuerò a cercare sempre delle persone oneste, sono le uniche che ti aiutano a crescere e ti danno un qualcosa in più, anche se a volte fa male hanno la forza di dirti sempre la verità. Sono contento di questo traguardo, ho fatto tanti sacrifici quando ero giovane e ho sempre continuato a fare sacrifici per migliorarmi, ho fatto scelte non semplici, tipo quella di due anni fa, mi sono buttato nel fuoco e se giusto o sbagliato in quel momento non lo potevo sapere".