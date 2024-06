Binaghi elogia Jannik Sinner:"Avere un italiano in cima al mondo riempie di orgoglio"

La prima volta non si scorda mai. L’ufficialità del ritiro di Novak Djokovic dal Roland Garros ha regalato all’Italia intera una giornata storica. Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo, il primo azzurro a riuscire in questa straordinaria impresa.

Era ormai solo questione di tempo, di combinazioni, di qualche punto, e oggi quell’ufficialità è arrivata. Il 22enne altoatesino ha completato questa giornata da favola battendo in tre set Grigor Dimitrov e conquistando la prima semifinale in carriera al Roland Garros, la terza negli ultimi quattro tornei del Grande Slam disputati.

Sono già tanti i messaggi degli addetti ai lavori che hanno elogiato l’impresa di Jannik, tra i quali il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi, che ha commentato lo storico risultato del giovane campione altoatesino.

Le parole di Angelo Binaghi

Binaghi si è complimentato con Sinner per il traguardo ottenuto. "Questo incredibile, storico traguardo è merito di un ragazzo straordinario, circondato da uno staff di valore assoluto" ha dichiarato il numero uno della FITP.

Il presidente della Federazione ha poi descritto questo risultato come un successo per l’intero movimento tennistico italiano. "Jannik, oltretutto, ha alle spalle una famiglia che gli ha dato un bagaglio di valori che lo hanno portato a ottenere questo risultato ad appena 22 anni.

Avere un italiano in cima al mondo riempie di orgoglio il nostro movimento e fa sentire realizzati tutte le persone che insieme a me in questo lungo periodo hanno con passione dedicato la loro vita al rilancio prima e al successo poi del tennis italiano.

È una vittoria di tutto il sistema, dei nostri 14mila insegnanti di tennis, degli oltre quattromila circoli e di tutti i dirigenti che, tutti insieme, sono il motore di questo magnifico sport" ha concluso Binaghi.