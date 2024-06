Pietrangeli su Sinner numero uno: "Peccato non lo sia diventato battendo Djokovic"

È un momento storico per il tennis italiano. Dopo la vittoria su Grigor Dimitrov, la semifinale al Roland Garros e la notizia ufficiale del ritiro di Novak Djokovic, Jannik Sinner è diventato numero uno, il primo numero uno italiano nella storia.

Un rendimento sontuoso anche a Parigi e l'azzurro è apparso piuttosto emozionato dopo la vittoria sul tennista bulgaro e le parole nel post match. Intanto arrivano le prime reazioni dall'Italia, è un fantastico momento per il tennis italiano e anche una leggenda come Nicola Pietrangeli ha parlato di questo successo storico.

L'ex campione italiano ha parlato ai microfoni di Lapresse: "È arrivato il momento, è una bella notizia per il tennis italiano, peccato che non l'abbia fatto giocando contro Novak Djokovic e magari battendolo, sarebbe stato più bello.

Sinceramente Jannik già da tempo dà l'impressione di essere numero uno, ho visto un Novak Djokovic miracolato negli ultimi due incontri. Ho visto un Nole molto stanco e mi è apparso strano che è arrivato in cinque set per due volte di fila".

Poi ha parlato anche della possibile permanenza come numero uno e l'altoatesino ha sottolineato: "Per quanto tempo resterà numero uno Sinner? Beh, siamo sulla buona strada, direi un'ottima strada. Dipende tutto dal suo stato fisico perché l'anca è una brutta bestia anche se non dà l'impressione di farlo soffrire troppo".

Infine ha concluso: "A cosa paragono questo risultato? È un po' come vincere un titolo olimpico però ora deve stare attento, è lui l'uomo da battere ed è quello ricercato, come potremmo dire nei film".