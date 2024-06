Roland Garros , le prime parole di Jannik Sinner da numero uno al mondo

Per la prima volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali al Roland Garros, ennesima grande prestazione di un anno che si sta rivelando straordinario. Una vittoria storica perché Sinner, pochi minuti prima del termine del match, è diventato ufficialmente numero uno al mondo.

Con il ritiro di Novak Djokovic dal torneo il tennista azzurro ha avuto la matematica certezza, indipendentemente dai risultati, nel diventare numero uno, il primo italiano nella storia a raggiungere questo risultato. Un Jannik visibilmente emozionato ha parlato nel post partita del match, dopo la vittoria in tre set sul bulgaro Grigor Dimitrov.

Una vittoria a dire il vero mai in bilico con l'azzurro che solo nel terzo set ha lasciato un po' di spazio all'avversario, chiudendo solo nel tiebreak. Sinner ora attende il vincente tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas e il tennista azzurro ha parlato così nel post partita del match: "Cosa posso dire: innanzitutto è il sogno di tutti.

Al contempo vedere Novak che dà forfait è un dispiacere, spero che possa riprendersi il prima possibile. Cerco di non pensarci molto, perché in questo torneo ho avuto difficoltà negli ultimi 2-3 anni e ora sono in semifinale.

Grazie al mio team, questo non sarebbe possibile senza di loro.

E anche al pubblico. È un momento speciale per me, sono felicissimo di condividerlo con voi e coloro che mi stanno guardando, soprattutto dall’Italia". Sinner che è apparso sicuramente molto più emozionato rispetto ai suoi standard in un momento sicuramente incredibile per tutto lo sport italiano.

Dal 1973 che esiste il ranking Atp non c'era mai riuscito nessun tennista azzurro e ora tutti noi ci troviamo ad un momento davvero storico. Dopo la vittoria agli Us Open, la vittoria al Miami Open e nel torneo di Rotterdam Jannik ha fatto la storia anche nel ranking Atp.

Numero uno al mondo, superato addirittura Novak Djokovic, una leggenda che alla fine è stato costretto a ritirarsi dal torneo.