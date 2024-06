Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, Potapova svela i motivi delle coppie tenniste

Siamo ormai nelle fasi finali del Roland Garros, torneo che ci aiuterà a definire i migliori tennisti per il ranking Atp e Wta. Uno dei tennisti sul quale sono accesi i riflettori e il nostro Jannik Sinner, numero due al mondo e miglior tennista nel corso di questa stagione.

In questo Roland Garros, oltre a disputare un ottimo torneo, Jannik Sinner ha fatto parlare molto i media italiani e internazionali per questioni relative alla vita privata. Dopo qualche piccolo rumors e qualche scatto rubato dalle riviste il tennista azzurro ha annunciato la sua relazione con la bella tennista russa Anna Kalinskaya.

Un colpo di scena sorprendente e che in pochi si sarebbero aspettati, Sinner sembra molto affezionato alla sua nuova compagna per cui ha avuto belle parole in conferenza e ha spiegato di averla conosciuta in questo 2024. Sinner e Kalinskaya è l'ennesima coppia venutasi a creare nel mondo del tennis.

La più nota e ormai conosciuta a tutti è quella tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa ma ci sono anche altre coppie come quella composta da Alex De Minaur e Katie Boulter o quella recentemente passata al matrimonio tra Anastasia Potapova e Alexander Shevchenko, apparsi più innamorati che mai.

Sinner e Kalinskaya sono molto riservati, ma un'altra tennista citata ha parlato del rapporto di coppia tra tennisti, stiamo parlando della russa Anastasia Potapova. Quest'ultima commenta, come riportato su Fanpage: "Perché oggi ci sono tante coppie di tennisti? Beh, in quale altro posto le ragazze possono incontrare un ragazzo? Io non ho tempo di fare passeggiate e tutte le tenniste sono costantemente al lavoro nel tour, hai tornei e allenamenti.

Non rimane altra scelta, uomini e ragazze del tennis si vedono e si conoscono". Poi emerge un retroscena su Sinner e sulla Kalinskaya, svelato dalla tennista russa Erika Andreeva: "A Madrid mia sorella Mirra mi disse 'Non ci crederai ma ho visto Anna e Sinner, portavano il cane a spasso insieme.

Pertanto non siamo rimasti sorprese dal loro annuncio, penso sia una buona unione", la chiusura sulla coppia con l'azzurro protagonista.