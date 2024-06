Bertolucci su Jannik Sinner: "Ecco cosa potrebbe fare la differenza dai quarti"

Iniziano oggi i quarti di finale del Roland Garros che vedranno scendere in campo i quattro tennisti rimasti in gioco nella parte bassa del tabellone. Al termine delle partite di Iga Swiatek e Coco Gauff - affronteranno rispettivamente Marketa Vondrousova e Ons Jabeur - toccherà a Jannik Sinner.

L'obiettivo dell'altoatesino è spingersi per la prima volta in carriera in semifinale a Parigi e avvicinare ulteriomente il sogno numero uno. Ad attendere l'italiano ci sarà Grigor Dimitrov, capace di superare in tre set Hubert Hurkacz.

La seconda settimana di uno Slam rappresenta il momento più delicato, perché il valore degli avversari si alza e la posto in palio diventa sempre più importante.

Bertolucci analizza il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros

Paolo Bertolucci, in un editoriale redatto per il quotidiano La Gazzette dello Sport, ha analizzato il cammino di Sinner riflettendo anche sul complicato primo set vissuto nel match contro Corentin Moutet.

"Il Roland Garros è entrato nella fatidica seconda settimana, l’obiettivo che in uno Slam distingue l’aurea mediocrità dall’eccellenza, e tutti i protagonisti più attesi hanno conservato il loro posto in tabellone, pronti alle schermaglie decisive verso l’ambita Coppa dei Moschettieri" , ha scritto l'ex tennista azzurro.

"Sinner, a parte lo spavento nel primo set perso contro Moutet, è approdato abbastanza agevolmente agli ottavi, la conferma che si è lasciato alle spalle l’infortunio all’anca e dunque può guardare con fiducia alle sfide più calde: comprensibilmente, visti i pochi allenamenti con cui si è avvicinato a Parigi, il suo tennis non è ancora oliato in maniera perfetta come nei primi, favolosi cinque mesi dell’anno, ma non aver sprecato fin qui troppe energie potrebbe diventare un fattore molto importante dai quarti in poi" .