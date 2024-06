Wilander è sicuro sulla rivalità fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: la previsione

Sono i due migliori talenti della nuova generazione, che pian piano si stanno prendendo la scena lasciata dai Big Three dopo circa 20 anni di assoluto dominio. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continuano a essere i principali antagonisti di Novak Djokovic soprattutto nei prestigiosi tornei dello Slam.

Su questo caldo tema, Mats Wilander ha espresso una serie di considerazioni interessanti in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. "Sono sicuro che i due si alterneranno in testa a lungo. Tuttavia, sulla base di ciò che abbiamo visto fare a Sinner quest’anno e anche durante la scorsa stagione, c’è la possibilità che Jannik possa essere un po' più solido durante la carriera" è la previsione dell'ex tennista svedese.

In merito al giocatore spagnolo, per spiegare il suo parere, ha aggiunto: "Alcaraz, potenzialmente, potrebbe essere soggetto più agli infortuni a causa del suo modo di giocare. Se Carlos non sarà in grado di affrontare le stagioni per intero, allora è chiaro che Sinner potrebbe occupare più stabilmente il ruolo di numero uno".

Rivalità Sinner-Alcaraz, il commento di Wilander

Il vincitore di 7 titoli dello Slam si sta occupando di realizzare per il torneo parigino le interviste ai vincitori sui campi principali. Interrogata dalla Gazzetta dello Sport sulla rivalità tra l'italiano e il murciano, l'ex numero uno del mondo ha affermato: "Stabilire adesso chi tra i due vincerà di più è davvero difficile.

Hanno approcci mentali molto diversi ma, indipendentemente dalle differenze, la loro è una rivalità da sogno per tutti noi. Il tennis del presente e del futuro è in buone mani, questo è ciò che conta: non ci annoieremo mai e continueremo ad esaltarci" è l'aspetto su cui si è focalizzato Wilander.