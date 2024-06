Roland Garros - Day 10: Jannik Sinner affronta Dimitrov, ecco l'orario del match

Due quarti di finale dei tabelloni maschile e femminile. È questo il piatto forte previsto nel programma di martedì 4 giugno al Roland Garros. Gli organizzatori del torneo parigino hanno già stabilito gli orari delle quattro affascinanti sfide che si disputeranno sul campo centrale Philippe-Chatrier, a partire dalle 11.

L'antipasto sarà un incrocio tutt'altro che scontato tra la statunitense Coco Gauff e Ons Jabeur. L'americana sta proseguendo finora senza intoppi la sua corsa per tornare in finale all'Open di Francia, raggiunta esattamente due anni fa.

Di fronte si troverà la 29enne tunisina che ha i quarti come miglior risultato a Parigi e proverà ad andare oltre per la prima volta in carriera. Non prima delle 12:30 toccherà a Iga Swiatek ritornare in campo dopo la 'passeggiata di salute' dell'altro giorno (40 minuti per superare con un doppio bagel Potapova).

Questa volta la numero uno polacca dovrà vedersela con la ceca Marketa Vondrousova, testa di serie numero 5 e campionessa in carica di Wimbledon: un match da non prendere sotto gamba per la giocatrice di Varsavia, considerando che la 24enne di Sokolov fu finalista al Roland Garros nel 2019.

C'è tanta attesa per Sinner-Dimitrov e Alcaraz-Tsitsipas

A seguire Jannik Sinner sarà chiamato a dare battaglia contro il bulgaro Grigor Dimitrov: l'italiano ha vinto gli ultimi 3 precedenti (tutti sul cemento) ma ha perso l'unico disputato sulla terra rossa, seppur risalente agli Internazionali d'Italia del 2020.

Il 33enne di Haskovo ha raggiunto per la prima volta i quarti in Francia e proverà a continuare il suo cammino. Nonostante il numero 10 al mondo sia stato in campo per più tempo rispetto all'altoatesino nei primi turni, i due hanno concesso lo stesso numero di set agli avversari (uno).

Il gran finale, nella sessione serale che comincerà non prima delle 20:15, vedrà protagonisti Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, due tra i favoriti per la vittoria finale della competizione. Lo spagnolo è al momento imbattuto nelle partite contro il greco (5-0) ma tutti si attendono una super sfida sul Philippe-Chatrier.