Jannik Sinner dopo la vittoria: "Servizio da sotto di Moutet? Chiedetelo a lui"

Jannik Sinner ha semplicemente abituato troppo bene i suoi fan. L'altoatesino ha dovuto affrontare notevoli difficoltà all'inizio del match contro Corentin Moutet, rischiando di rimediare addirittura un bagel nel primo set: era da tantissimo tempo che non si vedeva il giocatore di San Candido così in balia dell'avversario dal punto di vista tattico (forse una scena che è avvenuta solamente nel corso della finale degli Australian Open).

Tutto questo non lo ha però spaventato e, infatti, il 22enne ha avuto pazienza e trovato il modo di esprimersi al meglio e cambiare l'inerzia dell'incontro. Dal 6-2, 1-0 è cominciata un'altra partita e l'azzurro ha ripreso le redini degli scambi e della sfida.

In mixed zone l'italiano ha raccontato cosa è successo: "È stato un match complicato ricco di colpi imprevedibili. Mi ero preparato mentalmente, sapevo che sarebbero accadute cose diverse, ma nel primo set ho fatto qualche errore di attenzione.

Lui ha iniziato molto bene, c’è stata qualche situazione che avrei dovuto gestir meglio ma posso essere contento di come ho reagito. Ero in difficoltà ma ho alzato il livello e questa la considero una lezione importante" ha dichiarato nelle parole raccolte e riportate da SuperTennis.

Il prossimo avversario sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, che lo ha battuto nell'unico precedente giocato tra i due sulla terra battuta (a Roma nel 2020 per 4-6, 6-4, 6-4): "Rispetto a quella gara, è cambiato tutto.

Sono maturato, ho maggiore esperienza e capisco molto meglio le situazioni del campo. A prescindere dagli scontri passati, sarà una partita complicata, siamo in uno Slam, siamo nei quarti di finale e ci sarà tensione" ha ammesso.

Servizio da sotto di Moutet? Le parole di Jannik Sinner

In un'intervista rilasciata a Eurosport, il numero 2 del mondo è stato interrogato sul servizio da sotto che il francese ha utilizzato in tre momenti della battaglia: "La consideri una provocazione? Non lo so, questo dovete chiederlo a lui.

Io guardo più dalla mia parte. Sapevo che poteva succedere un po' di tutto in campo, ero preparato. Credo che abbia avuto un buon atteggiamento".