Jannik Sinner è il tennista italiano con più Quarti di finale Slam nella storia

Anche a Parigi, nonostante fosse reduce da quasi un mese di assenze per un problema all'anca, Sinner ha raggiunto l'obiettivo minimo conquistando i Quarti di finale al Roland Garros. Sinner ha battuto con qualche patema di troppo il francese Corentin Moutet ed affronterà Grigor Dimitrov al prossimo turno.

Quello che ha stupito tutti è però la continuità in campo del tennista azzurro, un tennista capace di vincere e convincere sempre e su ogni superficie e regalare prestazioni storiche. In molti ricordano con gioia il suo lavoro alle Finali di Coppa Davis dove Jannik ha trascinato tutti i suoi alla vittoria del trofeo a Malaga.

Il tennis italiano Jannik Sinner ha certificato negli ultimi anni la crescita imponente del tennis italiano. Negli ultimi mesi l'altoatesino è stato impressionante, basti notare che è nettamente al comando della classifica Race e ha conquistato tornei importanti come il Miami Open e soprattutto gli Australian Open, primo italiano a raggiungere questo risultato.

