Moutet dopo il match con Sinner: "Sto tentando di cambiare la mia immagine"

Per oltre un'ora di gioco ha fatto tremare tutta Italia e i tifosi sembravano increduli dinanzi a quello che stava accadendo. Corentin Moutet ha vinto il primo set contro Jannik Sinner dominando, lasciandogli ben poco e sfiorando addirittura il Bagel che l'altoatesino ha evitato in extremis.

Una prestazione di livello e un primo set che ha dimostrato che Moutet meritava una classifica migliore, unito a un Jannik non in grande spolvero, specialmente nella fase iniziale. Poi Sinner ha trovato le misure verso quasi la metà del secondo set e da lì ha preso il largo, ottenendo il pass per i Quarti di finale del torneo.

Nella conferenza stampa a post match Corentin Moutet ha parlato della sfida e ha rilasciato interessanti dichiarazioni: "Ci sono tante cose che porto a casa da questa esperienza. Voglio ricordare tutto quello di quello che mi è successo anche se non posso accontentarmi di questo risultato, per i grandi tennisti arrivare agli Ottavi è routine e quindi devo vederla in questo modo, non devo vederlo come un punto di arrivo.

Però ho disputato grandi match e vinto contro ottimi giocatori, ho resistito fisicamente e ho giocato ad un alto livello di concentrazione. Non ho ricevuto nessun richiamo in quattro partite e questo non capita spesso (risate in sala)".

Parlando di questo il tennista ha proseguito: "Ci sono tante cose positive da cui trarre. Sono felice di aver cambiato la mia immagine nel corso del mio torneo, o meglio non so se l'ho fatto ma credo che in qualcosa ci sono riuscito.

La gente ci conosce solo per quello che facciamo in campo e quindi hanno tutti un'immagine particolare di me ma la realtà è che lavoro molto duramente per raggiungere i miei risultati. Comunque sono felice, ho mantenuto un atteggiamento positivo e ho ricevuto tanto affetto da parte del pubblico".

Analizzando la sfida contro Sinner Moutet ha continuato: "È difficile da spiegare ma tutto è diventato più difficile dopo aver vinto il primo set. All'inizio ero molto aggressivo e potevo attaccare, ero molto concentrato e pino di energie ma dopo nel secondo set lui è stato molto più aggressivo.

Il pubblico diviso? Giocavamo sul Centrale agli Ottavi di finale, lui è il numero due al mondo e ci sta che il pubblico sia diviso. C'è gente di tutto il mondo che paga un biglietto per vedere il torneo dagli Ottavi, l'atmosfera era incredibile".