Jannik Sinner sarà il nuovo numero 1 del mondo dopo Parigi! Il sogno ora è realtà

La dimostrazione che i sogni si possono costruire con il duro lavoro, i sacrifici, la determinazione e la forza di crederci sempre. Quel giorno, Jannik, è finalmente arrivato: Sinner diventerà il prossimo numero 1 del mondo nel ranking mondiale Atp.

La data, nella quale ufficialmente l'altoatesino scavalcherà Novak Djokovic al primo posto della classifica, sarà lunedì 10 giugno dopo la finale del Roland Garros. La notizia è già certa per il ritiro del campione serbo dai quarti dello Slam parigino, non difendendo così il trofeo e i 2000 punti conquistati lo scorso anno.

Tutta l'Italia deve essere orgogliosa di lui

Nato a San Candido, piccolo talento nello sci in passato, ha preso una decisione importante nella sua vita a 13 anni e mezzo, lasciando la famiglia e trasferendosi a Bordighera (nel centro di colui che comincerà a farlo crescere, Riccardo Piatti) per giocare a tennis.

Già a quell'età i suoi obiettivi erano chiari nella mente: campione in un torneo dello Slam ed essere un giorno il numero uno. Con il passare del tempo è entrato nel circuito maggiore e si è fatto largo per la sua etica del lavoro e una mentalità di ghiaccio, tipica solo dei grandi giocatori.

Ha proseguito dritto verso una strada che sapeva fin da subito fosse quella giusta, ha sopportato tutte le ingiuste critiche attorno e non si è mai esposto in modo esuberante su una partita o un torneo: ha pensato esclusivamente a se stesso, a come potesse migliorare sotto ogni punto di vista e diventare ogni giorno una persona e un tennista migliore.

Una sola 'promessa', qualche anno fa, aveva fatto pubblicamente ai fan: "A 23-24 anni sarò un giocatore completo". Ma in carriera Jannik Sinner ha fatto capire come potesse bruciare in fretta le tappe e a 22 anni e 10 mesi ha già in bacheca un titolo Slam (gli Australian Open conquistati con autorevolezza quest'anno a gennaio) e lo status di numero uno del mondo.

Un traguardo, l'ennesimo di tanti che continuerà sicuramente a ottenere, che premia gli enormi sforzi e sacrifici di questi anni. Solo per questo tutta l'Italia deve essere fiera di potersi vantare e godere un campione come lui.

Sembra semplice ma, a dire il vero, è davvero complicato realizzare a tutti gli effetti l'impresa compiuta dall'azzurro allenato da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, altre figure importanti e fondamentali per il successo raggiunto.

Nessun italiano ha mai ottenuto un risultato simile nella storia del tennis: Nicola Pietrangeli, con la graduatoria non computerizzata (redatte dai giornalisti del settore), si è fermato al 3; Adriano Panatta nell'Era Open è stato il migliore con il numero 4 come best ranking.

Nell'ultimo ventennio (dal 2004), dominato in lungo e in largo dai Big Three, sono soltanto 3 i tennisti che sono riusciti a salire fino in vetta. Adesso diventano 4: ad Andy Murray (nel novembre 2016 fino ad agosto 2017), Daniil Medvedev (da febbraio a marzo 2022) e Carlos Alcaraz (in 4 diversi momenti dal 2022 al settembre 2023), si aggiungerà dal 10 giugno Jannik Sinner, che interromperà il regno finora incontrastato di Nole da settembre.

Nell'Era Open l'altoatesino è il 29esimo tennista a riuscire ad essere sul tetto del mondo. I due principali sogni sono stati realizzati. Adesso Sinner avrà il compito di non perdere assolutamente gli stimoli e continuare a tenere alta l'asticella delle ambizioni.

Lo stesso italiano ha dichiarato a più riprese come il successo non lo stia affatto cambiando come giocatore e persona, allenandosi sempre con la stessa voglia: è questa la chiave giusta per godersi i traguardi ma allo stesso tempo restare umili e concentrati sulle prossime sfide a cui il tennis ti mette di fronte.