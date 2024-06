Volandri: "Sinner è completo. Le vittorie con Djokovic gli hanno dato consapevolezza"

Tutti sembrano ormai studiare il modello italiano per capire i segreti del duro lavoro che ha portato il tennis tricolore sul tetto del mondo sia nelle competizioni a squadre - è arrivato il successo in Coppa Davis dopo 47 anni - che in ambito individuale.

Jannik Sinner rappresenta il fiore all'occhiello di un sistema che continua a sfornare talenti e che vuole far sognare gli appassionati ottenendo nuove e importanti vittorie. Quella di Sinner agli Australian Open, per esempio ha avvicinato tante persone al tennis e spinto molti ragazzini a scegliere questo sport.

Volandri: "Le vittorie contro Djokovic hanno dato consapevolezza a Sinner"

In un'intervista esclusiva rilasciata a Eurosport, capitan Filippo Volandri ha parlato proprio dei motivi che hanno permesso all'Italia di diventare protagonista nel tennis.

"Oggettivamente il sistema Italia funziona. Parte da lontanissimo. Io faccio il direttore tecnico da otto anni e sono cambiate tante cose: il modo di operare, abbiamo creato alleanze con gli allenatori nel settore privato per far crescere il livello e le competenze di ognuno di noi.

C’è stato un investimento da parte della Federazione nel settore tecnico, nella televisione, nei tornei. Tutto questo sistema ha fatto sì che i nostri ragazzi crescessero più velocemente" , ha spiegato Volandri.

"La Coppa Davis è una delle parti che ha funzionato e arriva con tanto, tanto lavoro. La vittoria dopo 47 anni ha acceso di nuovo la fiamma, così come le vittorie dei ragazzi. Ci godiamo il momento continuando a lavorare.

Fenomeno Sinner? Parte dalla sua famiglia, che gli ha dato un’educazione di un certo tipo. Credo che la Davis gli abbia dato consapevolezza, ma soprattutto le vittorie con Novak Djokovic. C’è un lavoro di un team strepitoso alle spalle, ma anche quello fatto da Riccardo( si riferisce a Piatti, ndr) prima.

Oggi è un giocatore completo e ha tante altre qualità fuori dal campo che lo rendono un giocatore migliore" .