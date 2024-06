Corentin Moutet aspetta Jannik Sinner agli ottavi: le sue parole sull'azzurro

Domani andrà in scena per la prima volta nel circuito la sfida tra Jannik Sinner e Corentin Moutet. Il tennista francese sta vivendo un periodo di grande spolvero. Mai si era spinto così in avanti in uno Slam. Raggiungere gli ottavi di finale a Parigi rappresenta per lui un motivo di grande orgoglio, ma l’appetito vien mangiando e sicuramente vorrà spingersi oltre.

Affrontare in questo momento l’italiano non è tra le sfide più semplici che potesse capitargli, ma il suo gioco che si diversifica da tutti gli altri giocatori, unito alla spinta del pubblico potrebbe dargli fastidio: “Far impazzire la gente non è il mio obiettivo primario (sorride), cerco di fare il mio gioco.

Non so cosa intendiate, ma sì, dal punto di vista tennistico è una buona qualità. Farò il mio gioco, non ho mai giocato contro di lui. Non ci siamo mai allenati insieme. È la prima volta per me.

Lo incontro per la prima volta”, ha dichiarato alla stampa locale. Poi ha aggiunto: “È un grande giocatore, l'ho visto giocare molto, è molto aggressivo. È il numero 2. È uno dei migliori giocatori al mondo, forse il migliore al momento.

Vedremo come andrà”, ha riferito.

Le parole sulla sfida tra Djokovic e Musetti

Sinner è apparso molto soddisfatto dopo la vittoria contro il russo Pavel Kotov. Ecco le sue parole: "Ci ho giocato contro di di recente e questo ha cambiato un paio di cose.

Fisicamente mi sentivo bene in campo. Fisicamente però devo ancora migliorare un paio di cose. È importante avere un giorno di riposo. Cercherò di essere pronto per il prossimo turno. È un Grande Slam molto fisico, cerco di accettare i momenti difficili e di guardare il lato positivo.

Sulla sfida di stasera tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, che potrebbe valere la sua prima posizione del ranking, ha detto questo: "Non ho visto Lorenzo in questo torneo ma gli mando il mio in bocca al lupo. Prima di tutto speriamo in una bella partita, a me piace vedere il tennis e prima di tutto spero in uno spettacolo bello per il pubblico.

E poi accada quel che accada. Sono tranquillo e non penso al numero 1 o 2. Sono qui per conoscere meglio me stesso e il mio livello su terra battuta. Tutto qui" ha affermato ai media.