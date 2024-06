Jannik Sinner prima di Djokovic-Musetti: "Spero in una cosa prima di tutto"

Jannik Sinner non potrà sicuramente perdersi lo spettacolo che offrirà l'incontro di sabato sera sul Philippe-Chatrier fra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. L'incrocio lo riguarda naturalmente da molto vicino: se il campione serbo dovesse inciampare di fronte all'ostacolo del 22enne italiano, cederebbe all'altoatesino il numero uno del ranking dopo il Roland Garros.

Su questa partita e possibilità, il nativo di San Candido ne ha parlato in conferenza stampa: "Non ho visto Lorenzo in questo torneo ma gli mando il mio in bocca al lupo. Prima di tutto speriamo in una bella partita, a me piace vedere il tennis e prima di tutto spero in uno spettacolo bello per il pubblico.

E poi accada quel che accada. Sono tranquillo e non penso al numero 1 o 2. Sono qui per conoscere meglio me stesso e il mio livello su terra battuta. Tutto qui" ha affermato ai media.

Dal 2023 al 2024: due anni completamente diversi a Parigi

Nella scorsa stagione, a Parigi, Sinner ha vissuto probabilmente una delle sconfitte più pesanti e inaspettate al quinto set contro il tedesco Daniel Altmaier.

A distanza di un anno, l'azzurro ha mostrato un livello decisamente più alto del suo gioco sul rosso: "Fa tutto parte di un percorso di crescita e di miglioramento personale. Devi renderti conto di cosa hai sbagliato prima di poter poi imparare a diventare un giocatore migliore.

Sono contento di quel che è accaduto in questi 12 mesi, questo è ovvio, anche se io tendo sempre a rimanere sul presente". Proseguire il momento positivo per raccogliere i frutti del grandissimo lavoro effettuato negli ultimi anni.

È questo uno degli intenti che Jannik sta portando avanti: dall'inizio del 2024 ha vinto i 10 match nei Grandi Slam che ha disputato, perdendo appena 3 set in totale (uno per mano di Nole e due in finale agli Australian Open contro Medvedev).