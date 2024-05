Jannik Sinner svela cosa deve migliorare in vista dei prossimi turni al Roland Garros

Un'altra convincente vittoria. Jannik Sinner ha staccato il pass per la seconda settimana del Roland Garros: negli ultimi 11 Slam disputati, l'altoatesino ha superato i primi tre turni della competizione in ben 10 occasioni.

Un risultato incredibile da parte dell'azzurro, che fin dalle prime partecipazioni ai tornei Major ha mostrato una continuità disarmante: del resto, dai tempi di Novak Djokovic, l'azzurro è il più giovane tennista ad aver raggiunto almeno i quarti di finale in tutti i 4 appuntamenti più prestigiosi della stagione.

Le parole di Sinner in conferenza stampa

Il 22enne di San Candido si è presentato piuttosto soddisfatto in conferenza davanti ai media dopo il successo ai danni di Pavel Kotov con un triplo 6-4: "Sono felice di essere passato al turno successivo, è stata una partita dura, lui è un ottimo giocatore.

Ci siamo affrontati di recente e un paio di cose sono cambiate. Per quanto riguarda il tennis, mi sono sentito bene in campo. Fisicamente devo ancora migliorare un paio di aspetti. È importante riposare, soprattutto nella giornata di sabato.

Mi preparerò per essere pronto per il prossimo round. È uno Slam molto fisico, cerco di accettare i momenti difficili e di vedere sempre il lato positivo" ha dichiarato. Il numero 2 del mondo è tornato poi a parlare del suo passato.

Un giornalista gli ha infatti domandato se ha mai creduto in un futuro da sciatore professionista: "Non credo che sarei andato troppo lontano nello sci. Questa è la mia sensazione. Mi ha aiutato con l'equilibrio che ho in campo, nello scivolamento e nei movimenti coi piedi, ma soprattutto a livello mentale.

È un approccio totalmente diverso. Ho sempre avuto una certa paura quando cadevo o quando saltavo tanto. Mentalmente, in campo, non ho paura di fare certi colpi perché non può succedere nulla".