31 vittorie stagionali per Jannik Sinner: solo tre tennisti come lui alla sua età

Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del Roland Garros, grazie ad una prova solida contro un avversario arcigno come Pavel Kotov. C'è voluta una buona versione dell’azzurro per superare in tre set il russo, che ha offerto una prestazione di tutto rispetto, ma non è bastato.

Così come successo a Madrid, il tennista nativo di Mosca ha messo in difficoltà il numero due del mondo, che ha dovuto mettere sul campo tutte le sue qualità per avere la meglio. Si alza la condizione di Sinner, che a piccoli passi sta tornando quello ammirato poche settimane fa, prima che si infortunasse.

Il 2024 dell’altoatesino è assolutamente pazzesco. Sono 31 le vittorie nelle prime 33 partite giocate in questa stagione. Se consideriamo che tutto questo lo ha raggiunto ancor prima di compiere 23 anni acquisisce ancora più valore.

Solo tre tennisti sono riusciti in questa impresa come lui, Jimmy Connors (1974), Ivan Lendl (1982), Pete Sampras (1994).

Le parole di Sinner in conferenza

Jannik ha parlato della buone prestazione offerta contro Kotov: "Sono contento di essere passato al prossimo turno, è stata una partita dura, è un ottimo giocatore.

Ci ho giocato contro di di recente e questo ha cambiato un paio di cose. Fisicamente mi sentivo bene in campo. Fisicamente però devo ancora migliorare un paio di cose. È importante avere un giorno di riposo. Cercherò di essere pronto per il prossimo turno.

È un Grande Slam molto fisico, cerco di accettare i momenti difficili e di guardare il lato positivo. Avrebbe avuto lo stesso successo anche nello sci. Sinner risponde così: "No, non credo che sarei andato troppo lontano nello sci.

Questa è la mia sensazione, non si sa mai. Mi ha aiutato l'equilibrio che ho in pista, quando scivolo, ma soprattutto mentalmente. È un approccio completamente diverso. Ho sempre avuto un po' di paura in discesa quando si salta molto.

Mentalmente, in campo, non ho paura di fare certi colpi perché non può succedere nulla”, ha concluso.