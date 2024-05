Ecco gli italiani qualificati alle Olimpiadi insieme a Jannik Sinner: le ultime

Al termine del Roland Garros sarà possibile stilare una lista piuttosto chiara e definita degli atleti che prenderanno parte alla prossima edizione dei giochi olimpici. La manifestazione si terrà quest'anno a Parigi sulla terra battuta, proprio sui campi su cui si sta disputando il secondo Grande Slam della stagione.

Per l'Italia sono stati sufficienti due turni per avere un quadro completo della situazione, che potrebbe subire solo qualche cambiamento ma teoricamente non rilevante. L'attuale 'Olympic Race', che diventerà identica al ranking Atp dopo il Roland Garros (stesso ragionamento per la Wta), ha definito lo schieramento degli azzurri che parteciperanno alla competizione a cinque cerchi.

Chi sono i qualificati

I tre giocatori che accompagneranno il leader della classifica Jannik Sinner alla manifestazione in programma a luglio saranno Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi. La sconfitta su Holger Rune è costata cara a Flavio Cobolli, così come il ko di Lorenzo Sonego per mano di Zhizhen Zhang.

Ecco la graduatoria che comprende solo gli italiani: l'unica variazione potrebbe essere il sorpasso di Arnaldi su Darderi al terzo posto, nel caso il sanremese riuscisse a battere Andrey Rublev al terzo turno di Parigi.

1. Jannik Sinner 8825 (ancora in corsa al Roland Garros)

31. Lorenzo Musetti 1290 (ancora in corsa al Roland Garros)

40. Luciano Darderi 1126

42. Matteo Arnaldi 1120 (ancora in corsa al Roland Garros)

50. Flavio Cobolli 955

57. Lorenzo Sonego 861

L'Italia dovrebbe riuscire ad avere anche una spedizione femminile importante. Infatti, oltre asi aggiungeranno con ogni probabilità alla 28enne toscana.

14. Jasmine Paolini 2893 (ancora in corsa al Roland Garros)

48. Elisabetta Cocciaretto 1149 (ancora in corsa al Roland Garros)

66. Lucia Bronzetti 983

Il motivo di poter godere, con alte possibilità, di tre italiane nell'individuale donne è stabilito nel regolamento.

Sono 56 in totale i tennisti ammessi di diritto in base all'Olympic Race, più 8 posti wild card assegnati dall'ITF secondo alcuni precisi criteri per raggiungere quota 64. Ogni nazione può avere fino a un massimo di 4 giocatori partecipanti in singolare, 6 in tutto se si comprende i vari doppi: all'interno degli attuali 56 della classifica, sono presenti molte statunitensi (ben 10) e tantissime russe e bielorusse che sono quasi tutte escluse dalla kermesse per una decisione del Cio (in pochi godranno del privilegio di partecipare senza bandiera; al momento gli unici tennisti annunciati sono Daniil Medvedev e Andrey Rublev).

Dunque, è molto probabile che il limite si allarghi e raggiunga il numero 66 di Bronzetti.

Le ufficialità entro il 19 giugno

L'ufficialità di tutti i qualificati avverrà all'incirca il 19 giugno, termine ultimo fissato per tutte le Federazioni di comunicare i nomi dei convocati.

Questo perché potrebbero esserci rinunce da parte degli stessi tennisti che hanno comunque ottenuto di diritto la qualificazione: nella scorsa edizione, a Tokyo nel 2021, metà della top 50 maschile decise di dare forfait. Inoltre, a metà giugno si potrà avere un quadro chiaro legato ai doppi, su cui restano ancora incertezze.