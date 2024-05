Jannik Sinner svela tutti i suoi rituali in campo: l'inedita confessione dell'azzurro

Conosciamo ormai tanti lati del carattere di Jannik Sinner. Mai però prima d’ora avevamo conosciuto il suo lato scaramantico, perché si, anche il tennista di San Candido ne ha uno. In un’intervista pubblicata sui social dal profilo Instagram di Sky Sport Tennis, il numero due del mondo ha ammesso di far uso di alcuni rituali nel corso delle sue partite.

“In campo sì lo sono, fa parte della mia routine, ormai è diventato un rituale. Sulla riga di fondo passo sopra col piede destro”, ha spiegato Jannik, ma non è il solo. “Quando vado per servire, nel primo servizio faccio 7 rimbalzi, nel secondo 5.

Fa parte di una mia routine, che poi qualche la cambio o no, però diciamo che trovo il mio ritmo per giocare al meglio poi il punto", ha svelato.

Sinner non pensa al primo posto: "Devo solo pensare al mio tennis"

Uno degli argomenti più caldi che riguarda l'azzurro è chiaramente la lotta alla prima posizione del ranking con Novak Djokovic.

Il serbo ha bisogno almeno di una finale a Parigi per difendere la vetta. Sull'argomento, Sinner è glaciale: "Ma io non ci penso. Al momento non posso far altro che giocare nel miglior modo possibile. Devo solo pensare al mio tennis, ai miei avversari.

Se poi dovesse accadere, me lo prenderei e ne sarei felicissimo". Richard Gasquet è rimasto particolarmente impressionato dalla prestazione di Jannik, tanto da elogiarlo con queste splendide parole: "È un tennista che gioca in maniera molto rapida, colpisce il rovescio come Novak Djokovic ma ha anche un dritto molto rapido.

Inoltre ha un ottimo servizio, sono sicuro che - insieme a Carlos Alcaraz - saranno il numero 1 e il numero 2 per molti anni. È un grande ambasciatore di questo sport e parliamo di una grande persona. Gioca davvero bene a tennis e il suo tempismo è straordinario. Si tratta di un grande giocatore".