Anna Kalinskaya conferma la relazione con Jannik Sinner: le sue parole

Negli ultimi giorni si erano accesi molto i riflettori su di loro ed erano nati tanti rumors sulla vicenda. Fin quando non è arrivata la conferma ufficiale dai diretti interessati: parliamo della nuova coppia formata da Jannik Sinner e Anna Kalinskaya.

In conferenza stampa dopo la vittoria al Roland Garros contro Christopher Eubanks, il numero due al mondo ha spento ogni dubbio ed ha rilasciato dichiarazioni piuttosto chiare: "Lo sapete, non mi piace parlare molto della mia vita privata ma si è vero, sto con Anna ma teniamo tutto molto riservato.

Di più su questa cosa non dico", ha poi glissato, dribblando qualsiasi altra domanda sulla questione. Jannik è sempre stato una persona molto riservata e anche sulla precedente storia con l'influencer e modella Maria Braccini ha voluto mantenere sempre gran riserbo.

In perfetta linea con il suo nuovo fidanzato, la tennista russa, non ha voluto rilasciare tante dichiarazioni in merito, ma ha confermato tutto: “Abbiamo iniziato a comunicare quest’anno, ma non vi dirò i dettagli”.

Jannik e Anna assistono ai loro match al Roland Garros

La 25enne di Mosca ha subito assistito al match di primo turno di Jannik contro Eubanks. Intercettata alla fine della partita ha dichiarato: “Se stiamo insieme sarò felice di andare a fare il tifo, soprattutto se ho del tempo libero.

Si è presentata l’opportunità di assistere alla partita”. Sinner ha poi ricambiato il favore assistendo alla gara di Anna, contro la francese Burel. Dopo la vittoria Kalinskaya ha ammesso che il tifo dagli spalti le ha dato una spinta in più: “Se mi ha aiutato? Naturalmente, è supporto aggiuntivo", ha concluso.