Jannik Sinner come Djokovic, Nadal e Federer: il percorso negli slam è pazzesco

Jannik Sinner è ripartito con il piede giusto. Dopo tante paure e incertezze, dovute ai problemi accusati all’anca, l’azzurro è tornato non deludendo le aspettative. Buona la prima al Roland Garros per l’altoatesino, che ha battuto senza particolari patemi l’americano Christopher Eubanks con il risultato di 6-3 6-3 6-4.

Un ritorno che fino a qualche giorno prima dell’inizio del torneo sembrava difficile, ma che si è realizzato, anche grazie all’aiuto dello staff di Jannik, che lo ha seguito con grande attenzione. Il numero due al mondo come sappiamo ha dovuto suo malgrado saltare gli Internazionali Bnl d’Italia, preferendo non aggravare ulteriormente un infortunio che poteva lasciarlo fuori ancora più a lungo.

L’italiano a sorpresa ha poi deciso di prender parte allo slam parigino, quanto tutti si aspettavano un suo forfait. Sinner grazie al successo di ieri contro Eubanks ha raggiunto un traguardo molto importante. Negli ultimi 30 anni, solo quattro giocatori hanno vinto i primi 8 incontri di singolare maschile della stagione prima di compiere 23 anni.

I nomi sono ovviamente illustri: Roger Federer (2004), Rafael Nadal (2006 e 2009), Novak Djokovic (2008), e appunto Sinner nel 2024.

Le parole di Sinner a fine match

"Sono contento di essere tornato in campo e di averlo fatto in questo torneo che è molto speciale per me.Si tratta del primo Slam dove ho raggiunto i Quarti di finale e significa molto essere qui per me.

Cerco di costruire qualcosa giorno dopo giorno", ha dichiarato, prima di soffermarsi sull'infortunio all'anca, che sembra ormai acqua passata: "L'anca sta bene, con il mio team abbiamo lavorato molto in queste settimane.

Ovviamente non sono al 100 % della mia forma ma sto lavorando per recuperarla. Ringrazio tutti i tifosi e coloro che mi seguono per il supporto di questi giorni", ha concluso.