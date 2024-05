Jannik Sinner conferma la relazione con Anna Kalinskaya: "Si, stiamo insieme ma..."

Negli ultimi giorni si erano accesi molto i riflettori su di loro ed erano nati tanti rumors sulla vicenda. Adesso è arrivata la conferma ufficiale: la tennista russa Anna Kalinskaya è la nuova fidanzata di Jannik Sinner.

Prima erano esplose delle voci su un presunto incontro a Torino e poi i due si sono mostrati insieme in allenamento, e ora è arrivata la conferma ufficiale. Durante la conferenza stampa dopo la vittoria al Roland Garros contro Christopher Eubanks, il numero due al mondo ha spento ogni dubbio ed ha rilasciato dichiarazioni piuttosto chiare: "Lo sapete, non mi piace parlare molto della mia vita privata ma si è vero, sto con Anna ma teniamo tutto molto riservato.

Di più su questa cosa non dico". Un Sinner deciso nel chiudere questo gossip ma specificando di voler mettere fine ai rumors sulla sua vita privata. Da sempre Jannik è sempre stato una persona molto riservata e anche sulla precedente storia con l'influencer e modella Maria Braccini ha voluto mantenere sempre gran riserbo.

Durante la conferenza Jannik ha parlato anche di questo periodo di inattività e ha chiarito come si è comportato: "È stato difficile e ora non voglio parlare del lavoro che abbiamo fatto, ma non sono stato infortunato per molto tempo e questo mi ha aiutato a distrarmi e non pensare al tennis.

Passavo molto tempo a letto perché non potevo uscire di casa, ho perso massa muscolare e peso ed è una cosa molto importante per me che cerco con tutte le forze di ingrassare e accumulare peso. Ora mi sento più forte, sto cercando di prendere ogni match come un allenamento perché devo recuperare condizione il prima possibile. È quella la priorità".