Jannik Sinner: "La sconfitta con Altmaier è stata dura. Ero senza motivazioni"

Vendicare la precoce eliminazione dello scorso anno e puntare al numero uno. Inizia con queste aspettative la campagna parigina di Jannik Sinner, che ha recuperato dall’infortunio all’anca ed è pronto al suo esordio al Roland Garros contro l’americano Christopher Eubanks.

La deludente eliminazione contro Altmaier nella passata edizione del major francese è stato il momento di svolta della stagione e della carriera del tennista azzurro, che da quella partita in poi ha totalmente cambiato marcia, prendendo sempre più consapevolezza nei propri mezzi.

In una recente intervista rilasciata al The Guardian, Sinner ha ricordato quella partita, spiegando come sia cambiata la sua mentalità.

Le parole di Jannik Sinner

Sull’eliminazione dello scorso anno a Parigi a seguito della battaglia contro il tedesco Altmaier, il numero due del mondo ha dichiarato: "Cerco sempre di imparare dalle sconfitte e questa è stata dura.

La mia mentalità non era delle migliori e mi sono ripromesso che questo atteggiamento non si sarebbe ripetuto. Era il momento di fare del mio meglio con il sorriso. C'è pressione, ovviamente, ma la pressione è un privilegio".

Il 22enne di San Candido ha dato i meriti della sua crescita mentale al proprio team. "Ci sono stati troppi alti e bassi, a livello emotivo. Può succedere - si gioca un set bene, uno male - soprattutto sulla terra battuta.

Ma non ero felice in campo e senza motivazioni. Il mio team mi ha detto: "Perché hai questo atteggiamento?". Avevano ragione e ho sempre creduto che se vuoi migliorare devi accettare ciò che hai sbagliato" ha commentato Sinner, che ha aggiunto: “Dopo quella partita mi sono allenato molto.

Va bene sbagliare i colpi, anche perdere. Ma bisogna essere felici di essere in campo”. Il tennista azzurro ha poi dichiarato: "Il tennis è nato come hobby e ora è il mio lavoro. Ma è importante che io continui a giocare come se fosse il mio hobby.

È impossibile essere sempre positivi. Ci sono tanti momenti negativi, ma bisogna trovare un modo per uscirne. Più si gioca, più è facile". Sulla gestione della pressione. “Mi piace ballare nella tempesta della pressione.

Bisogna godersi la pressione perché non è come se fossimo medici che operano. Se fai un errore come medico, ti può costare la vita. Noi vinciamo o perdiamo e la settimana successiva hai un'altra possibilità” ha detto Sinner.

Il campione degli Australian Open ha concluso parlando della sua possibile sfida in semifinale contro Carlos Alcaraz e della loro rivalità. "Quando gioco contro di lui so che è una partita molto importante. Ma siamo così giovani e non possiamo ancora essere paragonati a [Nadal e Djokovic]. Abbiamo ancora molta strada da fare e abbiamo bisogno di costanza".