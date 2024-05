Jannik Sinner, conferme 'sull'amicizia' con Anna Kalinskaya: i due visti a Parigi

Il tennista italiano Jannik Sinner è senza dubbio uno degli uomini più attesi al Roland Garros. Dopo settimane di dubbi l'azzurro ha sciolto le riserve qualche giorno fa comunicando che sarà presente all'evento.

Buone notizie visto che Jannik ha più volte chiarito che avrebbe partecipato solo se al 100 % e l'azzurro può così sfidare Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e tutti i grandi favoriti per la vittoria finale.

Ma a tenere banco in casa Sinner e soprattutto tra i suoi fan e gli addetti ai lavori è la sua vita privata. Nelle ultime settimane si era parlato di una rottura con la storica fidanzata Maria Braccini e di un avvicinamento alla bella tennista russa Anna Kalinskaya.

Nessuna conferme, solo qualche flebile indizio social (vedi la foto del nome Anna sul cellulare) ma niente di concreto, almeno fino a qualche giorno fa. La rivista Dagospia, inerente soprattutto al mondo del gossip, ha pubblicato una foto di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya e un tavolo con altri amici in un noto hotel di Parigi.

Un chiaro indizio di una conoscenza tra i due, un rumors quindi confermato. Sinner sembra comunque essere concentrato esclusivamente sul tennis e lavora intanto verso il debutto che avverra' contro l'americano Eubanks. Durante la cena la tennista ha bevuto vino mentre l'azzurro, molto rigido sulla propria dieta, si è concesso solo acqua.

I due sono stati fotografati intenti in una lunga conversazione. In poco tempo gli scatti hanno fatto il giro del web, ecco le foto incriminate:

Love si in the air🥰



Jannik Sinner🇮🇹 y Anna Kalinskaya🇷🇺 fueron vistos justos cenando en París pic.twitter.com/PZRcUUF3ho — Iván Aguilar (@ivabianconero) May 23, 2024