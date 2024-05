Roland Garros - Jannik Sinner fortunato, ma c'è l'insidia Alcaraz: ecco il cammino

Jannik Sinner è riuscito alla fine a recuperare dall'infortunio all'anca e sarà regolarmente ai nastri di partenza del Roland Garros, dopo aver saltato il Master 1000 di casa a Roma. L'altoatesino avrà come obiettivo principale quello di ottenere un buon risultato per assicurarsi il numero uno del mondo al termine della manifestazione: Novak Djokovic, che è chiamato alla difesa del titolo, dovrà spingersi quanto meno in finale per respingere l'assalto del 22enne di San Candido.

Nel primo pomeriggio è stato stilato il tabellone principale del Grande Slam parigino, che avrà inizio dalla prossima settimana. Il cammino del giocatore italiano, per la prima volta testa di serie numero 2 in un torneo Major, comincerà con Christopher Eubanks: lo statunitense non sembra prediligere la terra battuta ma non dovrà essere assolutamente sottovalutato.

Al secondo turno l'azzurro affronterà il vincente della sfida fra Borna Coric e Richard Gasquet, che vuole regalare gioie ai tifosi francesi. A seguire la strada del numero 2 al mondo potrebbe incrociare quella del britannico Cameron Norrie o dello svizzero Stan Wawrinka (all'esordio avrà a che fare con Andy Murray).

Insidia Nicolas Jarry agli ottavi, soprattutto perché il cileno è reduce dalla finale agli Internazionali d'Italia. Tantissimi attendono solamente la spettacolare semifinale tra Carlos Alcaraz e Sinner. In un'ipotetica finale, per l'altoatesino, ci potrebbe essere il campione in carica Nole o il tedesco Alexander Zverev, subito opposto al primo turno a Rafael Nadal.

Ancora pochi giorni a disposizione per allenarsi e adattarsi nel migliore dei modi alla superficie. Da domenica si comincerà a fare sul serio e Sinner non vede l'ora.