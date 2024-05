Ultim'ora - Jannik Sinner, arriva la decisione sulla partecipazione al Roland Garros

Dopo settimane di attesa è arrivata finalmente la notizia. Il numero due al mondo Jannik Sinner ha sciolto tutte le riserve e ha preso la decisione riguardante la presenza al Roland Garros. Il tennista azzurro ha svolto alle ore 12.30 un allenamento dove ha valutato le proprie condizioni e ha così deciso.

Due ore di allenamento con Kei Nishikori e due sparring partner, il tennista altoatesino ha potuto valutare le sue condizioni e ha preso la tanta attesa decisione. Ora è ufficiale. Come riporta la Gazzetta dello Sport Jannik Sinner disputerà il Roland Garros, il tanto atteso secondo torneo del Grande Slam della stagione.

Sinner ha recentemente saltato il Masters 1000 di Roma per un problema all"anca e la sua presenza a Parigi era in dubbio sino alla fine, ora i tifosi possono finalmente esultare. Grazie a questa situazione il numero due al mondo ha una grande opportunità, Jannik infatti può superare Novak Djokovic in classifica e diventare il primo tennista della storia del tennis italiano a essere numero uno al mondo.

Nella capitale Francese Novak Djokovic difende il titolo e quindi ben 2000 punti mentre Jannik lo scorso anno ebbe una grande delusione con l'eliminazione al secondo turno e quindi ha solo 45 punti da difendere. Sinner, che già domina la Race, può quindi guadagnare terreno in classifica e con un buon torneo diventare numero uno.

Anche una vittoria di Djokovic del torneo in finale contro Jannik basterebbe all'azzurro per diventare numero uno, i tifosi attendono da mesi questo momento e l'azzurro ora, con la certezza che giocherà Parigi, ci crede davvero.

Djokovic, Sinner e Alcaraz. Il Roland Garros 2024 si preannuncia molto interessante e non dimentichiamo quella che potrebbe essere l'ultima volta di Rafael Nadal a Parigi, assoluta mina vagante del torneo.