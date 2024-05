Jannik Sinner in partenza per Parigi: si al Roland Garros sempre più vicino?

Jannik Sinner parteciperà al Roland Garros? Sono ore di attesa per conoscere la decisione del campione azzurro in merito alla partecipazione al prestigioso Slam francese. L’infortunio all’anca, patito a cavallo tra Montecarlo e Madrid, ha costretto il numero due del mondo a rinunciare ad uno degli eventi più importanti e sentiti per il nostro paese, gli Internazionali Bnl d’Italia.

Un forfait però resosi necessario per non aggravare ulteriormente un problema abbastanza delicato. Jannik ha svolto le cure del caso al J-Medical di Torino per poi tornare al quartier generale del Principato di Monaco, dove lo ha raggiunto l’intero team formato da Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Umberto Ferrara, il suo preparatore atletico.

Sinner già in partenza oggi per Parigi?

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport filtra ottimismo e già nella giornata di oggi Sinner e la sua squadra potrebbero partire alla volta di Parigi, dove inizierebbe ufficialmente la missione Roland Garros.

Una volta arrivato nella capitale francese, Jannik testerà il terreno e capirà definitivamente se potrà prendere parte al torneo. Una missione che fino a pochi giorni fa sembrava di difficile realizzazione, ma dopo i miglioramenti fisici dimostrati dall’altoatesino pare ora possibile.

Il Roland Garros avrà il via domenica e l’italiano avrà quindi bisogno di intensificare gli allenamenti, dopo alcune settimane di riposo, senza usare la racchetta. Come sappiamo il major parigino si gioca al meglio dei cinque set e metterà immediatamente alla prova la tenuta fisica di Sinner, dopo i problemi accusati negli ultimi tornei.

Solo il tempo e i match diranno se l’azzurro avrà recuperato completamente la forma che aveva. Quel che è certo che il campione in carica agli Australian Open, ad un passo da uno storico traguardo (il numero uno del mondo), non forzerà il suo fisico, per scongiurare il riacutizzarsi di un problema che potrebbe tenerlo fuori diverso tempo ancora.