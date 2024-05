Buffon, parole da brividi per Jannik Sinner: "Può segnare un'epoca come i Big 3"

Jannik Sinner ha incontrato la nazionale di calcio italiana durante la sua permanenza a Miami. Un'occasione in cui ha avuto il piacere di trascorrere del tempo con il commissario tecnico Luciano Spalletti e la leggenda Gianluigi Buffon.

Proprio l'ex portiere campione del mondo nel 2006 con l'Italia ha fatto visita al torneo WTA 125 di Parma e rilasciato una interessante intervista a SuperTennis. Buffon ha descritto le emozioni che gli ha trasmesso l'altoatesino e speso parole di grande ammirazione nei suoi confronti.

Gianluigi Buffon esalta Jannik Sinner: "Può segnare un'epoca"

“Come da tradizione mi sono ripresentato a Parma. Il torneo WTA che si gioca qui è di grande valore. Sinner può diventare a breve numero uno? Jannik corre un bel rischio, che auguriamo a tanti italiani.

Per come l’ho conosciuto e come si presenta non mi sorprenderebbe vederlo segnare un’epoca come hanno fatto quelli che io chiamo i magnifici tre( si riferisce a Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal, ndr) negli ultimi 25 anni" , ha detto Buffon.

"Ci è venuto a trovare negli Stati Uniti. È stato molto carino ed educato. È un ragazzo semplice ma determinato, conosce perfettamente le sue potenzialità. Ha un’autostrada per segnare un’epoca.

Ho visto Jasmine Paolini due anni fa qui e devo dire che è cresciuta tanto sia dal punto di vista dell’autostima che del gioco. Più italiani ci sono, più lanciano un segnale importante. Le nuove generazioni hanno bisogno di identificarsi in qualche eccellenza" .

Buffon si è poi soffermato sulle sue qualità tennistiche. "Frequento molto il circolo di Parma, ma a tennis non ho ancora dato lezioni( ride, ndr). I giocatori di riferimento per me - oltre ai soliti noti Federer, Djokovic e Nadal - sono stati Gaston Gaudio e Younes El Aynaoui, giocatori non molto conosciuti sulla scena internazionale, ma che ricordo bene e quando gioco provo a emularli” .