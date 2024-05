Meloccaro avvisa Jannik Sinner: "I problemi all'anca sono una cosa seria"

Nelle ultime ore Jannik Sinner è tornato ad allenarsi. Il numero due al mondo ha postato un messaggio piuttosto chiaro che sembra avvicinarlo alla partecipazione al Roland Garros, il torneo francese è più vicino e l'azzurro è pronto per provare il sorpasso in classifica, giocando il secondo Slam dell'anno.

Le ultime settimane sono state piuttosto delicate con vari rumors relativi al problema all'anca del tennista azzurro e una situazione abbastanza complicata, il tennista altoatesino ha avuto un infortunio non facile e ha destato grosse preoccupazioni.

Il giornalista Sky e voce di Radio Capital Stefano Meloccaro è intervenuto sulla vicenda e ha messo in guardia l'azzurro e i suoi tifosi riguardo un possibile rientro imminente in campo: "Non interpreto i post social perché già lo fanno tutti e mi sembra un gioco al massacro per capire se giocherà o meno il Roland Garros".

Parlando del recente infortunio Meloccaro è stato piuttosto chiaro: "Quando c'è la salute c'è tutto, la salute è la prima cosa. Sembra una cosa banale ma abbiamo imparato questo per un tennista ed è davvero fondamentale recuperare, non c'è nessuna fretta.

Fino a quando Jannik non sarà guarito al 180 % non deve toccare una palla da tennis anche se risulta un controsenso. Non puoi cominciare ad avere problemi all'anca a 23 anni perché è una cosa seria". Concentrandosi su questi il giornalista chiarisce: "Non si tratta di indolenzimento o una tendinite, è qualcosa che riguarda la meccanica del corpo che una volta che si è alterata non torna a posto.

Se la prendi all'inizio come spero stia facendo Jannik può tornare meglio di prima, altrimenti basta a pensare a cosa e successo ad Andy Murray", la chiosa finale del tennista.