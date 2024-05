Jannik Sinner torna ad allenarsi: le ultime in vista di Parigi

È il grande assente a questi Internazionali d'Italia a Roma ma Jannik Sinner continua a fare discutere. Il tennista italiano, numero due al mondo, è fermo da circa un mese dopo un problema all'anca che lo ha costretto al ritiro a Madrid e non lo ha fatto partecipare al torneo di casa.

Jannik era l'uomo più atteso e per alcuni il grande favorito ma ha preferito rinunciare per preparare al meglio i prossimi impegni o meglio riposare e tornare il prima possibile in campo. Si attendevano novità e finalmente sono arrivate.

Nessun annuncio ufficiale ma comunque buone notizie in vista dei prossimi impegni. Come riporta il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante Jannik Sinner ha cominciato oggi ad allenarsi dopo circa tre settimane di stop. Carichi leggeri ed aumento graduali in campo per valutare le condizioni fisiche, poi dopo Sinner proverà ad esserci al Roland Garros ma sarà decisivo il parere dei medici in extremis.

Giorni decisivi per il torneo parigino e per la possibile partecipazione del numero due al mondo. Torneo dove Sinner, in caso di determinate possibilità, può effettuare il sorpasso in classifica a Novak Djokovic e diventare il primo italiano numero uno al mondo della storia.

Ecco il tweet a riguardo del giornalista:

Buone notizie per #Sinner.

Oggi, per la prima volta dall'infortunio all'anca di Madrid, torna ad allenarsi in campo. Gradatamente verranno aumentati i carichi di lavoro. Jannik proverà ad esserci al Roland Garros e aspetterà l'ultimo parere medico per giocare lo Slam. @SkySport pic.twitter.com/c4ysxwmRhb — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 18, 2024

Il 2024 di Jannik Sinner, almeno prima dell'infortunio, è stato straordinario con il tennista di San Candido che ha portato a casa titoli importanti come il Miami Open e soprattutto gli Australian Open, è stato il primo italiano a raggiungere questo risultato storico.