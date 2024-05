Jannik Sinner torna a MonteCarlo: crescono le possibilità in ottica Roland Garros?

C’è tanta attesa per conoscere la decisione di Jannik Sinner in merito alla partecipazione al Roland Garros. Se negli scorsi giorni serpeggiava un po’ più di pessimismo, in considerazione di una condizione fisica, quella della sua anca destra, che non gli ha permesso di allenarsi con la racchetta, le cose nelle ultime ore sono cambiate.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta Dello Sport le possibilità di vedere il numero due del mondo a Parigi crescono visibilmente. L’edema si sarebbe riassorbito permettendo all’azzurro di tornare ad allenarsi con la racchetta.

Un indizio non da poco, che infiamma l’entusiasmo dei suoi tifosi, assopito nelle ultime settimane, dopo il ritiro da Madrid e il forfait da Roma.

Sinner torna a Monte-Carlo

Il campione in carica agli Australian Open in virtù di questa situazione ha infatti deciso di lasciare Torino, dove ha trascorso l’ultima settimana per curarsi dall’infiammazione all’anca, per tornare a Monte-Carlo, dose sarà raggiunto anche dal coach Darren Cahill.

Proprio un post dell’australiano ha infatti dato un ulteriore speranza a tutti i fan dell’altoatesino. Su Instagram nella giornata di oggi ha pubblicato un post su Instagram con lo sfondo della terra rossa e le palline del Roland Garros in bella mostra.

Una cosa che non è passata

Nessuna certezza sulla partecipazione di Sinner al Major francese, che resta in forte dubbio, ma le possibilità sembrano essere ora più concrete. Nelle prossime ore l’italiano scioglierà i dubbi .