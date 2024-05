Binaghi: "Jannik Sinner a Parigi? Aspetto con fiducia e un po' di apprensione"

Piemonte Open - Finalmente si gioca: vittorie per Darderi, Fognini e Maestrelli

Atp Roma - Fuori anche Stefanos Tsitsipas, prima semifinale 1000 per Nicolas Jarry

Il ricambio generazionale? Questo lo dirà solo il campo, diciamo che è stato rinviato di qualche settimana. Però insomma si percepisce che siamo in un'era diversa. E l'Italia c'è. Accidenti se c'è" .

"Sinner a Roland Garros? So che Jannik si è affidato al miglior team e ai migliori specialisti che ci sono al mondo, aspetto con fiducia anche se naturalmente con un po' di apprensione, l'esito di questi esami e della riabilitazione" , ha detto Binaghi nelle parole riportate dall'agenzia di stampa ANSA.

Anche se non è ancora stata presa una decisione finale, i fan di Sinner sono ora molto più fiduciosi di prima.

È bastato un post di Darren Cahill ad alimentare le speranze di vedere Jannik Sinner in campo nel secondo Slam stagionale. Il coach dell'altoatesino ha pubblicato una foto con una racchetta e tre palline del Roland Garros scrivendo: "Terra battuta" .

Site build with: World CMS 3.0

© 2024 All Rights Reserved - Coppini Trading (Pty) LTD