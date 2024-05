Jannik Sinner al Roland Garros, spunta l'indizio social: annuncio a breve?

Nella giornata odierna andranno in scena le semifinali del Master 1000 di Roma, torneo ormai giunto alle fasi finali. Chi non ha partecipato a Roma ma era tra gli uomini più attesi è il tennista azzurro Jannik Sinner, numero due al mondo e attuale stella del tennis mondiale.

In questi giorni si sta parlando di lui per vari motivi, dalle frasi sulla vita privata alla situazione ranking ma la priorità resta la questione relativa al suo infortunio. Jannik Sinner si è ritirato a Madrid per un problema all'anca e per questo motivo l'azzurro è stato costretto a rinunciare al torneo capitolino.

Negli ultimi giorni sono apparsi vari rumors riguardo la presenza di Sinner al Roland Garros, prossimo torneo del Grande Slam che si terrà ormai tra pochi giorni. Le ultime sensazioni riguardo il tennista erano negative e diversi quotidiani parlavano di un azzurro verso il no a Parigi.

Le cose invece starebbero clamorosamente cambiando, un indizio sembra essere chiaro. Attraverso i propri canali social il super coach di Sinner, l'australiano Darren Cahill ha postato uno scatto eloquente. Una foto di una racchetta e delle palline, tutte con la firma Roland Garros, su un campo di terra battuta e il passaggio appunto terra battuta in francese.

Un post che in tanti hanno accolto come indizio social. Se Cahill manager di Sinner è pronto per andare a Parigi significa che Jannik ha fatto la sua scelta, il Roland Garros è quindi più vicino. Manca ufficialità ma ora nel silenzio più generale tutti i fan dell'azzurro sperano, i prossimi giorni saranno decisivi per la scelta del tennista.