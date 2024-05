Nicola Pietrangeli: "Posso essere così cretino da avercela con Jannik Sinner? "

Alcuni discorsi - come quello legato al numero di trofei conquistati - hanno probabilmente contribuito a creare questa narrazione che oppone Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner. Il due volte vincitore del Roland Garros( 1959-60) ha sempre espresso le sue opinioni con libertà e, in un'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano La Gazzetta dello Sport, ha voluto ribadire di non provare alcune antipatia nei confronti dell'altoatesino.

"Oggi chi ha talento e non fa il tennis seriamente è un imbecille, questi a 22-23 anni sono già miliardari. Se non capisci la fortuna che hai ti devi tagliare le mani. Anche per questo qualcuno mi ha accusato di avercela con Sinner.

Io non sarò una cime d'intelligenza, ma posso essere così cretino da avercela con Sinner? " , ha spiegato Pietrangeli.

L'ex tennista italiano ha poi continuato: "Sinner è un ragazzo di 22 anni che gioca alla stragrande.

Ho solo detto che il record di incontri in Davis non potrà batterlo mai, ma semplicemente perché non ci sono abbastanza partite. E poi almeno una cosa me la volete lasciare? ( ride, ndr) . A me dà molto fastidio quando sento parlare di 'era moderna' .

Ma che c'entra? Io a Wimbledon non giocavo mica con le scarpe da pallone e la racchetta da ping pong, io giocavo a tennis" . L'assenza di Sinner è stato un duro colpo per gli Internazionali BNL d'Italia, ma il pubblico non ha abbandonato uno sport sempre più popolare e ha creato la solita speciale atmosfera al Foro Italico.

"Basta guardare il fiume di gente che c'è per capire che certe defezioni non hanno compromesso il torneo. Fa piacere, vuol dire che c'è ancora l'appassionato di tennis al di là del tif. Chiaro che con Sinner era meglio" .