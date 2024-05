Jannik Sinner prolunga la sua permanenza a Torino: ecco il motivo

Jannik Sinner prolungherà la sua permanenza a Torino, dove sta svolgendo la riabilitazione per mettersi definitivamente alle spalle i guai all’anca destra. E’ questa la notizia delle ultime ore riportata da La Gazzetta Dello Sport. L’azzurro, che avrebbe dovuto terminare oggi il suo soggiorno in Italia, come sappiamo ha scelto il J-Medical per curarsi e provare a recuperare dai problemi fisici, accusati a cavallo tra Monte-Carlo e Madrid.

A quanto pare il numero due del mondo si è assentato nelle ultime 24 ore dal capoluogo piemontese per tornare a MonteCarlo per svolgere ulteriori accertamenti. Le sue possibilità in ottica Roland Garros sono ancora tutte da decifrare, ma paiono in netta discesa.

Il fatto che l’altoatesino non si sia ancora allenato con la racchetta da quando ha deciso di fermarsi non è sicuramente un buon segno.

Le sensazioni in vista del Roland Garros

Sinner dopo aver comunicato il forfait a Roma è stato chiaro: “Andrò a Parigi solo se sarò al 100% e in grado di essere competitivo, in caso contrario non parteciperò”.

Pensare di vederlo in campo in un torneo così impegnativo e dispendioso dal punto di vista fisico, dove potenzialmente si può arrivare a giocare cinque set, al momento sembra difficile, ma solo il diretto interessato, o suoi collaboratori potranno dare ulteriori indicazioni.

Darren Cahill, allenatore di Jannik insieme a Simone Vagnozzi ha pubblicato sul web una foto che lo vede in partenza con tutta la tenuta da allenamento: racchette e scarpette in prima fila. In molti si sono interrogati su cosa volesse comunicare il coach australiano.

Quel che è certo è che nelle prossime ore si riaggregherà nuovamente all’azzurro. Oltre a lui Jannik sarà raggiunto anche dai suoi genitori, che approfitteranno della sua permanenza in Italia per passare del tempo con lui.