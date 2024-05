Jannik Sinner, ora non ci sono dubbi: come sorpassare Novak Djokovic al Roland Garros

L'eliminazione di Daniil Medvedev al torneo Atp Masters 1000 di Roma ha semplificato in maniera molto evidente la corsa al numero 1. In un momento nel quale Jannik Sinner è ai box a curare a Torino la sua anca malandata e Novak Djokovic, eliminato precocemente al Foro Italico dal cileno Alejandro Tabilo, non è di certo nel momento migliore della sua carriera, la lotta per il numero 1 del mondo dopo il Roland Garros è ristretta solamente a questi due giocatori.

Con la situazione molto particolare che Sinner potrebbe diventare numero 1 del mondo anche non giocando a Parigi visto che il serbo deve difendere all'ombra della Tour Eiffel i 2.000 punti della vitttoria dell'anno scorso mentre Jannik Sinner ha una cambiale decisamente più leggera visto che era stato eliminato al secondo turno dal tedesco Daniel Altmaier in cinque set.

Come Jannik Sinner può sorpassare Novak Djokovic a Parigi

La sconfitta di Daniil Medvedev a Roma semplifica decisamente il quadro. Medvedev infatti matematicamente non può più raggiungere il primo posto in classifica dopo il Roland Garros perchè avrebbe dovuto arrivare almeno in finale a Roma per poi vincere il Roland Garros.

Medvedev quindi è out. E la lotta sarà solo tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. La situazione è molto semplice: Novak Djokovic ha 2.000 punti da difendere in classifica a Parigi, Jannik Sinner ne ha solamente 45 che sono quelli del secondo turno della scorsa edizione.

Quindi Novak Djokovic per rimanere in prima posizione mondiale dovrà raggiungere la finale del Roland Garros. Se Nole non raggiungerà tale risultato Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo dopo il Roland Garros anche se decidesse di non giocare il torneo di Parigi.

Sinner ha anche un'altra possibilità anche di diventare numero 1 del mondo: se Djokovic centrasse la finale anche Sinner dovrebbe centrare la finale. In definitiva e in altre parole Jannik Sinner sarà il numero 1 del mondo se Novak Djokovic non arriverà in finale al Roland Garros.

Anche non giocando. Se Sinner deciderà di giocare diventerebbe il nuovo numero 1 del mondo andando in finale anche nel caso il torneo venisse vinto da Djokovic.