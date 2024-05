Dal nostro inviato - Il dono dell'ubiquità non appartiene a nessun essere umano... eppure qualcuno sembra avvicinarsi molto alla concezione di essere contemporaneamente presente in due posti diversi. Jannik Sinner c'è, ma non si vede.

Il primo chiaro segnale di questa partecipazione passiva è riscontrabile lungo il percorso che porta ogni persona al Foro Italico, perché a Roma la copertina "Jannik Sinner - Italia Caput Tennis" del numero di marzo e aprile de Il Tennis Italiano popola le strade adiacenti al meraviglioso impianto.

Spostando di qualche centimetro lo sguardo è impossibile non imbattersi in persone che indossano qualcosa di arancione capace di riportare alla memoria il simbolo della carota: magari la t-shirt prodotta dai Carota Boys.

Jannik Sinner c'è... ma non si vede: il racconto dal Foro Italico

Ci pensano proprio i Carota Boys a ricordare agli spettatori che Sinner è qui, anche se non è qui. I più famosi tifosi dell'altoatesino sono a Roma - vestiti da carota nonostante il caldo - e vengono spesso fermati dalle persone per una foto o per scambiare semplicemente due chiacchiere su Sinner.

Jannik, Sinner, Sinner, Jannik: un nome e un cognome che senti pronunciare diverse volte al giorno dai fan che affollano il Foro. Gli organizzatori degli Internazionali BNL d'Italia hanno superato quest'anno il record di biglietti venduti per una singola edizione - più di 305mila - e il merito è anche del 22enne di San Candido.

Sinner ha infatti avuto la forza di conferire ulteriore spinta a un movimento, quello italiano, già in crescita di per sé. Facile pensare che tanti dei biglietti venduti appartengano alle persone che non vedevano l'ora di gustarsi le gesta di Sinner dal vivo.

Potranno invece gustarsi un gelato targato Carota Boys - sorbetto a base di carota, limone, mela e zenzero - tra una partita e una foto con la Coppa Davis: anche quella in grado di ricordare le imprese di un ragazzo che ha stregato l'Italia.