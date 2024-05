Jannik Sinner verso il no al Roland Garros: i medici invitano alla cautela

Continuano senza sosta gli Internazionali d'Italia, in queste ore a Roma cominceranno gli Ottavi di finale del torneo, un tabellone che ha visto numerose assenze e clamorosi ko. Uno degli uomini più attesi qui a Roma era l'idolo di casa Jannik Sinner, il numero due al mondo e stella del tennis italiano.

Un problema all'anca ha fermato la sua ascesa in un 2024 fino ad ora quasi perfetto. Il tennista ora è fermo e sta lavorando allo J-Medical di Torino per recuperare la migliore condizione, l'obiettivo era manco a dirlo scendere in campo al Roland Garros, evento che gli potrebbe regalare il primo posto nel ranking mondiale.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in un articolo di Federica Cocchi, la presenza a Parigi di Sinner è al momento a forte rischio. Il tennista già non era apparso molto convinto nella conferenza stampa post Roma ma ora c'è massima cautela; Sinner avrebbe riportato una forte infiammazione di origine traumatica all'anca e va gestita nel migliore dei modi per evitare che si cronicizzi e che metta a rischio il futuro.

Sinner ha solo 23 anni e tutto il futuro dalla sua, c'è tempo e saltare un torneo di certo non è la fine del mondo. Tra le altre cose il Roland Garros è un torneo molto pesante, tre set su cinque su una superficie su terra battuta può portare a sforzi importanti ed è assolutamente controproducente visto la situazione di Jannik, anche i medici glielo avrebbero detto.

Mercoledì Jannik lascerà Torino e prenderà una decisione insieme al suo staff ma al momento la sua presenza al Roland Garros è più in dubbio che mai. In caso di no Sinner tornerebbe in campo per la stagione sull'erba direttamente ad Halle, torneo in scena il prossimo 17 Giugno.